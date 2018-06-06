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Четыре вкуса

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Тонкие блины из кабачков

Пришло лето, и хочется привнести в знакомые рецепты что-то новое, соответствующее сезону. Например, добавить в привычные блинчики богатые витаминами и низкокалорийные кабачки.

блинчики из кабачков постные

Сомневаешься стоит ли? «Так Просто!» назовет тебе 7 причин, чтобы готовить такие блинчики весь летний сезон.

  1. Это совсем не сложно. Особенно при наличии блендера.
  2. В составе кабачков — 95 % воды, они считаются диетическим продуктом и не только имеют низкую калорийность, но и надолго обеспечивают чувство сытости. Блинчики также получаются нежирными, с минимумом калорий.
  3. Это нереально вкусно! Кабачковые блинчики не сильно отличаются от обычных. Слегка сладковатые, хотя в них нет сахара. Мой сын ест их с мёдом, а я люблю со сметаной.
  4. Возможность заинтриговать гостей. Никто не поверит, что в состав блюда входят кабачки.
  5. Это сытное и довольно бюджетное блюдо. По крайней мере летом.
  6. Такие блинчики придутся по вкусу детям, которые не хотят есть овощи. А накормить маленького привереду витаминами — это уже достижение для родителей.
  7. Это полезные блинчики! Так что записывай рецепт.

Тонкие блинчики из кабачков с молоком стали для меня идеальным завтраком. Я готовлю их буквально через день. Это очень вкусно, полезно и несложно.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 800 г кабачков
  • 2 яйца
  • 1 ст. молока
  • 1–1,5 стакана муки
  • пучок петрушки
  • 2 ст. л. растительного масла в тесто
  • 1 ч. л. соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Слегка зрелые кабачки — самые вкусные. Они не только отличаются лучшими вкусовыми качествами, но и имеют самую высокую концентрацию витаминов. Именно такие плоды и выбирай для приготовления блинчиков из кабачков.
    блинчики из кабачков с молоком
  2. Хорошо вымой кабачки и натри их на самой мелкой терке. Можно измельчить блендером. В первом случае будет отчетливее ощущаться вкус кабачка. Во втором — блинчики будут более гладкими и однородными по структуре.
    блинчики из кабачков
  3. Мелко нарежь зелень. Это может быть укроп или петрушка, кому как больше нравится.
    блинчики из кабачков без кефира
  4. Взбей яйцо с солью с помощью блендера или венчиком.
  5. Добавь ко взбитому яйцу молоко и перемешай.
  6. В ту же емкость всыпь просеянную муку и взбей тесто блендером до однородного состояния.
  7. Влей тесто в миску с натертыми кабачками. Добавь измельченную петрушку и две ложки масла.
    блинчики из кабачков вкусные
  8. Перемешай всё до однородности.
    летние блинчики из кабачков
  9. Разогрей сковороду и выкладывай на нее кабачковое тесто половником. Растительное масло уже есть в тесте, поэтому сковороду смазывать не обязательно.
    блинчики из кабачков готовим дома
  10. Когда блинчик подрумянится с одной стороны, переверни его.

Блинчики из кабачков особенно вкусны со сметанно-чесночным соусом. Для его приготовления смешай 250 мл густой сметаны с давленным чесноком и измельченным укропом.

вкусные блинчики из кабачков готовим дома

Выкладывай вкусные блинчики из кабачков на тарелку и добавляй ложку сметанно-чесночного соуса. Угощение можно подавать к столу!

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