Тонкие блины из кабачков

Пришло лето, и хочется привнести в знакомые рецепты что-то новое, соответствующее сезону. Например, добавить в привычные блинчики богатые витаминами и низкокалорийные кабачки.

Сомневаешься стоит ли? «Так Просто!» назовет тебе 7 причин, чтобы готовить такие блинчики весь летний сезон.

Это совсем не сложно. Новости СМИ2 В составе кабачков — 95 % воды, они считаются диетическим продуктом и не только имеют низкую калорийность, но и надолго обеспечивают чувство сытости. Блинчики также получаются нежирными, с минимумом калорий. Это нереально вкусно! Кабачковые блинчики не сильно отличаются от обычных. Слегка сладковатые, хотя в них нет сахара. Мой сын ест их с мёдом, а я люблю со сметаной. Возможность заинтриговать гостей. Никто не поверит, что в состав блюда входят кабачки. Это сытное и довольно бюджетное блюдо. По крайней мере летом. Такие блинчики придутся по вкусу детям, которые не хотят есть овощи. А накормить маленького привереду витаминами — это уже достижение для родителей. Это полезные блинчики! Так что записывай рецепт.

Тонкие блинчики из кабачков с молоком стали для меня идеальным завтраком. Я готовлю их буквально через день. Это очень вкусно, полезно и несложно.

ИНГРЕДИЕНТЫ 800 г кабачков

2 яйца

1 ст. молока

1–1,5 стакана муки

пучок петрушки

2 ст. л. растительного масла в тесто

1 ч. л. соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Слегка зрелые кабачки — самые вкусные. Они не только отличаются лучшими вкусовыми качествами, но и имеют самую высокую концентрацию витаминов. Именно такие плоды и выбирай для приготовления блинчиков из кабачков.

Хорошо вымой кабачки и натри их на самой мелкой терке. Можно измельчить блендером. В первом случае будет отчетливее ощущаться вкус кабачка. Во втором — блинчики будут более гладкими и однородными по структуре.

Мелко нарежь зелень. Это может быть укроп или петрушка, кому как больше нравится.

Взбей яйцо с солью с помощью блендера или венчиком. Добавь ко взбитому яйцу молоко и перемешай. В ту же емкость всыпь просеянную муку и взбей тесто блендером до однородного состояния. Влей тесто в миску с натертыми кабачками. Добавь измельченную петрушку и две ложки масла.

Перемешай всё до однородности.

Разогрей сковороду и выкладывай на нее кабачковое тесто половником. Растительное масло уже есть в тесте, поэтому сковороду смазывать не обязательно.

Когда блинчик подрумянится с одной стороны, переверни его.

Блинчики из кабачков особенно вкусны со сметанно-чесночным соусом. Для его приготовления смешай 250 мл густой сметаны с давленным чесноком и измельченным укропом.

Выкладывай вкусные блинчики из кабачков на тарелку и добавляй ложку сметанно-чесночного соуса. Угощение можно подавать к столу!