Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 693 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Абрамова
    Это перепост, я его скорее сделала для личного пользования, а что отжать и что отварить я соображу когда стану готови...Как приготовить к...
  • eval15mailru
    Никогда не куплю. Все по-нерусски. вызывает подозрения и непонимание того, что там содержится. Если бы по-русски все ...Подарок, который ...
  • Юрий Баканов
    🤔Подарок, который ...

Рисовая каша с ванилью и яблоками

Для такой каши отлично подходят любые сорта риса для ризотто: арборио, виалоне нано, карнароли и т. д. Высокое содержание крахмала в зерне делает кашу по-настоящему сливочной.

Рисовая каша с ванилью и яблоками

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 200 г риса арборио
  • 2 небольших яблока
  • 160 мл миндального или соевого молока
  • 40 г коричневого сахара + еще немного для яблок
  • 10 г сахара с натуральной ванилью
  • растительное масло
  • мята для украшения

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Сварите рис, всыпав его в 600 мл холодной воды, практически до готовности, примерно 30 мин.

Время от времени помешивайте.

Шаг 2

Яблоки очистите, удалите сердцевину, мякоть­ нарежьте ломтиками. Нагрейте немного растельного масла в сковороде, выложите яблоки, присыпьте сахаром и обжарьте на сильном огне до румяной корочки, 5–7 мин.

Шаг 3

Заправьте почти готовый рис коричневым и ванильным сахаром и солью после закипания.

Шаг 4

Влейте сливки или «немолочное молоко», доведите до кипения. Разложите кашу по тарелкам, в центр выложите яблоки. Украсьте мятой.

Ссылка на первоисточник
Горячие закуски
Завтрак
Полдник
Гарниры и соусы
наверх