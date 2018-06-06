Рисовая каша с ванилью и яблоками

Для такой каши отлично подходят любые сорта риса для ризотто: арборио, виалоне нано, карнароли и т. д. Высокое содержание крахмала в зерне делает кашу по-настоящему сливочной.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 200 г риса арборио
- 2 небольших яблока
- 160 мл миндального или соевого молока
- 40 г коричневого сахара + еще немного для яблок
- 10 г сахара с натуральной ванилью
- растительное масло
- мята для украшения
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Сварите рис, всыпав его в 600 мл холодной воды, практически до готовности, примерно 30 мин.
Шаг 2
Яблоки очистите, удалите сердцевину, мякоть нарежьте ломтиками. Нагрейте немного растельного масла в сковороде, выложите яблоки, присыпьте сахаром и обжарьте на сильном огне до румяной корочки, 5–7 мин.
Шаг 3
Заправьте почти готовый рис коричневым и ванильным сахаром и солью после закипания.
Шаг 4
Влейте сливки или «немолочное молоко», доведите до кипения. Разложите кашу по тарелкам, в центр выложите яблоки. Украсьте мятой.
Свежие комментарии