ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1 Сварите рис, всыпав его в 600 мл холодной воды, практически до готовности, примерно 30 мин. Новости СМИ2 Время от времени помешивайте.

Шаг 2 Яблоки очистите, удалите сердцевину, мякоть­ нарежьте ломтиками. Нагрейте немного растельного масла в сковороде, выложите яблоки, присыпьте сахаром и обжарьте на сильном огне до румяной корочки, 5–7 мин.

Шаг 3 Заправьте почти готовый рис коричневым и ванильным сахаром и солью после закипания.