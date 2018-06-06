6 уловок, которые делают еду в рекламе такой аппетитной

На какие только уловки не идут маркетологи, чтобы продать товар. Мы уже привыкли к отретушированным фотографиям моделей, но фуд-стилисты — это что-то новое. Да, есть специальные люди, в обязанности которых входит подготавливать еду к съемкам. И поверьте, работа у них не самая легкая.

Мы решили рассказать о некоторых хитростях, к которым обычно прибегают эти стилисты, чтобы придать своим «моделям» более аппетитный вид.

Фруктам и овощам придают блеск с помощью лака для волос, а клубнику покрывают специальной краской, которая придает ей спелый вид

А вот морепродукты поливают глицерином, так они дольше выглядят свежими

Так как китайская лапша быстро сохнет и теряет вид, то ее покрывают сиропом глюкозы

За соблазнительный внешний вид курочки гриль отвечают бумажные полотенце (они помогают ей держать форму) и специальная краска, с помощью которой рекламщики имитируют аппетитную золотистую корочку

Так как газы слишком быстро выветриваются, в газировки добавляют антацидные средства

Для придания соусам густоты в них добавляются расплавленный воск