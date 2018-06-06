Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 691 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Абрамова
    Это перепост, я его скорее сделала для личного пользования, а что отжать и что отварить я соображу когда стану готови...Как приготовить к...
  • eval15mailru
    Никогда не куплю. Все по-нерусски. вызывает подозрения и непонимание того, что там содержится. Если бы по-русски все ...Подарок, который ...
  • Юрий Баканов
    🤔Подарок, который ...

6 уловок, которые делают еду в рекламе такой аппетитной

На какие только уловки не идут маркетологи, чтобы продать товар. Мы уже привыкли к отретушированным фотографиям моделей, но фуд-стилисты — это что-то новое. Да, есть специальные люди, в обязанности которых входит подготавливать еду к съемкам. И поверьте, работа у них не самая легкая.

Лучше ЭТО на вкус не пробовать!

Мы решили рассказать о некоторых хитростях, к которым обычно прибегают эти стилисты, чтобы придать своим «моделям» более аппетитный вид.

Фруктам и овощам придают блеск с помощью лака для волос, а клубнику покрывают специальной краской, которая придает ей спелый вид

SРазоблачаем 6 хитрых уловок которые делают еду в рекламе такой аппетитной

А вот морепродукты поливают глицерином, так они дольше выглядят свежими

SРазоблачаем 6 хитрых уловок которые делают еду в рекламе такой аппетитной

Так как китайская лапша быстро сохнет и теряет вид, то ее покрывают сиропом глюкозы

SРазоблачаем 6 хитрых уловок которые делают еду в рекламе такой аппетитной

За соблазнительный внешний вид курочки гриль отвечают бумажные полотенце (они помогают ей держать форму) и специальная краска, с помощью которой рекламщики имитируют аппетитную золотистую корочку

SРазоблачаем 6 хитрых уловок которые делают еду в рекламе такой аппетитной

Так как газы слишком быстро выветриваются, в газировки добавляют антацидные средства

SРазоблачаем 6 хитрых уловок которые делают еду в рекламе такой аппетитной

Для придания соусам густоты в них добавляются расплавленный воск

SРазоблачаем 6 хитрых уловок которые делают еду в рекламе такой аппетитной
Ссылка на первоисточник
Интересное о кулинарии
О продуктах
наверх