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Четыре вкуса

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Тэмпура из овощей

Хрустящая вкусная овощная закуска, тэмпура (темпура), очень популярна в японской кухне. Подают тэмпуру с соусом для макания или просто соевым соусом. Смотрите этот рецепт на видео!

Ингредиенты

  • 1 сладкий картофель
  • 1 луковица
  • 1 сладкий перец
  • 100 г грибов шиитаке
  • 100 г зеленой фасоли
  • растительное масло для жарки во фритюре
  • Кляр
  • 2 стакана холодной воды
  • 2 яичных желтка
  • 200 г муки

Соус

  • 2 ст.л. светлого соевого соуса
  • 1/8 ч.л. бульона Даси в гранах
  • 2 ст.л. Мирина

Способ приготовления

  1. Сладкий картофель (батат) очистить и нарезать кружочками. Лук нарезать полукольцами, перец - полосками.
  2. Для теста смешать воду и яичные желтки, хорошо взбить, постепенно добавляя муку.
  3. Растительное масло разогреть в воке или глубокой сковороде. Кусочки овощей окунуть в кляр, а затем опустить в горячее масло. Жарить небольшими порциями, на среднем огне, до золотистого цвета. Готовые овощи вынуть шумовкой из масла и выложить на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла.
  4. Для соуса смешать соевый соус, мирин и даси. Подавать тэмпуру в горячем виде обмакивая в соус.
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