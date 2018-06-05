Тэмпура из овощей

Растительное масло разогреть в воке или глубокой сковороде. Кусочки овощей окунуть в кляр, а затем опустить в горячее масло. Жарить небольшими порциями, на среднем огне, до золотистого цвета. Готовые овощи вынуть шумовкой из масла и выложить на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла.