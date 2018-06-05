Тэмпура из овощей

Хрустящая вкусная овощная закуска, тэмпура (темпура), очень популярна в японской кухне. Подают тэмпуру с соусом для макания или просто соевым соусом. Смотрите этот рецепт на видео!
Ингредиенты
- 1 сладкий картофель
- 1 луковица
- 1 сладкий перец
- 100 г грибов шиитаке
- 100 г зеленой фасоли
- растительное масло для жарки во фритюре
- Кляр
- 2 стакана холодной воды
- 2 яичных желтка
- 200 г муки
Соус
- 2 ст.л. светлого соевого соуса
- 1/8 ч.л.
- 2 ст.л. Мирина
Способ приготовления
- Сладкий картофель (батат) очистить и нарезать кружочками. Лук нарезать полукольцами, перец - полосками.
- Для теста смешать воду и яичные желтки, хорошо взбить, постепенно добавляя муку.
- Растительное масло разогреть в воке или глубокой сковороде. Кусочки овощей окунуть в кляр, а затем опустить в горячее масло. Жарить небольшими порциями, на среднем огне, до золотистого цвета. Готовые овощи вынуть шумовкой из масла и выложить на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла.
- Для соуса смешать соевый соус, мирин и даси. Подавать тэмпуру в горячем виде обмакивая в соус.
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