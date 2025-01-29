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Четыре вкуса

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Готовим мини-колбаски по румыно-молдавскому рецепту

Фото к рецепту: Мититеи (mititei)

Ингредиенты

  • фарш (говядина+свинина) – 1 кг
  • говяжий бульон – 200-250 мл
  • соль – 15-20 г
  • чеснок – 4-5 зубчика
  • орегано (или тимьян) – 1 ст.л.
  • паприка (копченая) – 1-1,5 ч.л.
  • черный перец - 0,5-1 ч.л.
  • сода – 1 ч.л.
  • кориандр – 0,5 ч.л.

Рецепт приготовления

Подготовить мясо:

• мясо (70-80% говядины и 20-30% свинины/баранины) измельчить в фарш

• в фарш добавить перец (черный и паприка), кориандр, тимьян (или орегано) измельченный чеснок, соль и соду

• вливая небольшими порциями холодный несоленый говяжий бульон (по 1-2 ст.

л.), вымешивать фарш на протяжении 10-15 минут

• накрыть емкость с фаршем крышкой/пленкой и убрать в холодильник, минимум, на 12 часов (но не более 24)

«Отдохнувший» фарш переложить в кондитерский мешок

Срезать угол мешка, чтобы получилось отверстие, диаметром 3-4 см

На рабочий стол выложить кусок пищевой пленки – центр смазать растительным маслом

Сформировать мититеи:

• на пищевую пленку выдавить колбаску

• накрыть свободными концами пленки – немного округлить и уплотнить колбаску

• разрезать колбасу на фрагменты, длиной 8-10 см – если места разреза сплющились, округлить

Получившиеся мини-колбаски выложить на поверхность, смазанную растительным маслом

Разогреть сковороду-гриль

Обжарить мититеи на сковороде со всех сторон (или обжарить их на решетке мангала)

Подавать с горчицей, белым хлебом и свежими овощами

Кушать подано!

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