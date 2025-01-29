Готовим мини-колбаски по румыно-молдавскому рецепту

Ингредиенты
- фарш (говядина+свинина) – 1 кг
- говяжий бульон – 200-250 мл
- соль – 15-20 г
- чеснок – 4-5 зубчика
- орегано (или тимьян) – 1 ст.л.
- паприка (копченая) – 1-1,5 ч.л.
- черный перец - 0,5-1 ч.л.
- сода – 1 ч.л.
- кориандр – 0,5 ч.л.
Рецепт приготовления
Подготовить мясо:
• мясо (70-80% говядины и 20-30% свинины/баранины) измельчить в фарш
• в фарш добавить перец (черный и паприка), кориандр, тимьян (или орегано) измельченный чеснок, соль и соду
• вливая небольшими порциями холодный несоленый говяжий бульон (по 1-2 ст.
• накрыть емкость с фаршем крышкой/пленкой и убрать в холодильник, минимум, на 12 часов (но не более 24)
«Отдохнувший» фарш переложить в кондитерский мешок
Срезать угол мешка, чтобы получилось отверстие, диаметром 3-4 см
На рабочий стол выложить кусок пищевой пленки – центр смазать растительным маслом
Сформировать мититеи:
• на пищевую пленку выдавить колбаску
• накрыть свободными концами пленки – немного округлить и уплотнить колбаску
• разрезать колбасу на фрагменты, длиной 8-10 см – если места разреза сплющились, округлить
Получившиеся мини-колбаски выложить на поверхность, смазанную растительным маслом
Разогреть сковороду-гриль
Обжарить мититеи на сковороде со всех сторон (или обжарить их на решетке мангала)
Подавать с горчицей, белым хлебом и свежими овощами
Кушать подано!
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