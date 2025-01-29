Готовим мини-колбаски по румыно-молдавскому рецепту

Подготовить мясо:

• мясо (70-80% говядины и 20-30% свинины/баранины) измельчить в фарш

• в фарш добавить перец (черный и паприка), кориандр, тимьян (или орегано) измельченный чеснок, соль и соду

• вливая небольшими порциями холодный несоленый говяжий бульон (по 1-2 ст.

л.), вымешивать фарш на протяжении 10-15 минут

• накрыть емкость с фаршем крышкой/пленкой и убрать в холодильник, минимум, на 12 часов (но не более 24)

«Отдохнувший» фарш переложить в кондитерский мешок

Срезать угол мешка, чтобы получилось отверстие, диаметром 3-4 см

На рабочий стол выложить кусок пищевой пленки – центр смазать растительным маслом

Сформировать мититеи:

• на пищевую пленку выдавить колбаску

• накрыть свободными концами пленки – немного округлить и уплотнить колбаску

• разрезать колбасу на фрагменты, длиной 8-10 см – если места разреза сплющились, округлить

Получившиеся мини-колбаски выложить на поверхность, смазанную растительным маслом

Разогреть сковороду-гриль

Обжарить мититеи на сковороде со всех сторон (или обжарить их на решетке мангала)

Подавать с горчицей, белым хлебом и свежими овощами

Кушать подано!