Вкуснейшие куриные рулетики с начинкой

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусных рулетиков, которые понравятся абсолютно всем.
Мясные рулетики с начинкой — замечательная горячая закуска для праздничного стола или полноценное второе блюдо для обеда или ужина. С начинками можете поэкспериментировать и придать блюду новые интересные вкусы. Предлагаем вам приготовить нежные и сочные куриные рулетики с начинкой из овощей, яиц и маслин. Это потрясающе вкусно, не сомневайтесь. Такое блюдо сметается со стола первым. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.
Нужные ингредиенты
- 3 куриного филе
- 2 яйца
- 1 морковь
- 1 репчатый лук
- соль и перец по вкусу
- специи по вкусу
- 9 маслин
- 70 мл растительного масла
Начинаем процесс
- В первую очередь вымываем куриное филе и срезаем часть с толстой стороны до середины. В результате филе должно стать равномерным.
- Затем отбиваем его до толщины 0,5 см. Приправляем специями, солим и перчим по вкусу. В таком виде оставляем на 20 минут.
- После чего очищаем репчатый лук и нарезаем его тонкими полукольцами. Отправляем обжариваться на разогретую сковороду с небольшим количеством масла.
- Теперь очищаем морковь и, используя терку, натираем ее на крупной фракции. Перекладываем к луку и продолжаем процесс жарки до полуготовности овощей.
- Затем нарезаем соломкой предварительно отваренные яйца. Перекладываем к подготовленным овощам и перемешиваем.
- После чего нарезаем кружочками маслины и выкладываем их на край филе. По оставшейся поверхности распределяем овощную начинку и скручиваем в плотный рулет. Обматываем ниткой.
- Затем обжариваем заготовки на разогретой сковороде с маслом со всех сторон до золотистой корочки.
- После чего делаем огонь минимальным и накрываем сковороду крышкой. Продолжаем процесс жарки до готовности.
Приятного аппетита!
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