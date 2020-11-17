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Вкуснейшие куриные рулетики с начинкой

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусных рулетиков, которые понравятся абсолютно всем. 

Мясные рулетики с начинкой — замечательная горячая закуска для праздничного стола или полноценное второе блюдо для обеда или ужина. С начинками можете поэкспериментировать и  придать блюду новые интересные вкусы. Предлагаем вам приготовить нежные и сочные куриные рулетики с начинкой из овощей, яиц и маслин. Это потрясающе вкусно, не сомневайтесь. Такое блюдо сметается со стола первым. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.

Нужные ингредиенты

  • 3 куриного филе
  • 2 яйца
  • 1 морковь
  • 1 репчатый лук
  • соль и перец по вкусу
  • специи по вкусу
  • 9 маслин
  • 70 мл растительного масла

Начинаем процесс

  1. В первую очередь вымываем куриное филе и срезаем часть с толстой стороны до середины. В результате филе должно стать равномерным.
  2. Затем отбиваем его до толщины 0,5 см. Приправляем специями, солим и перчим по вкусу. В таком виде оставляем на 20 минут.
  3. После чего очищаем репчатый лук и нарезаем его тонкими полукольцами. Отправляем обжариваться на разогретую сковороду с небольшим количеством масла.
  4. Теперь очищаем морковь и, используя терку, натираем ее на крупной фракции. Перекладываем к луку и продолжаем процесс жарки до полуготовности овощей.
  5. Затем нарезаем соломкой предварительно отваренные яйца. Перекладываем к подготовленным овощам и перемешиваем.
  6. После чего нарезаем кружочками маслины и выкладываем их на край филе. По оставшейся поверхности распределяем овощную начинку и скручиваем в плотный рулет. Обматываем ниткой.
  7. Затем обжариваем заготовки на разогретой сковороде с маслом со всех сторон до золотистой корочки.
  8. После чего делаем огонь минимальным и накрываем сковороду крышкой. Продолжаем процесс жарки до готовности.

Вкуснейшие куриные рулетики с начинкой

Приятного аппетита!

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