Вкуснейшие куриные рулетики с начинкой

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусных рулетиков, которые понравятся абсолютно всем.

Мясные рулетики с начинкой — замечательная горячая закуска для праздничного стола или полноценное второе блюдо для обеда или ужина. С начинками можете поэкспериментировать и придать блюду новые интересные вкусы. Предлагаем вам приготовить нежные и сочные куриные рулетики с начинкой из овощей, яиц и маслин. Это потрясающе вкусно, не сомневайтесь. Такое блюдо сметается со стола первым. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.

Нужные ингредиенты

3 куриного филе

2 яйца

1 морковь

1 репчатый лук

соль и перец по вкусу

специи по вкусу

9 маслин

70 мл растительного масла

Начинаем процесс

В первую очередь вымываем куриное филе и срезаем часть с толстой стороны до середины. В результате филе должно стать равномерным. Затем отбиваем его до толщины 0,5 см. Приправляем специями, солим и перчим по вкусу. В таком виде оставляем на 20 минут. После чего очищаем репчатый лук и нарезаем его тонкими полукольцами. Отправляем обжариваться на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Теперь очищаем морковь и, используя терку, натираем ее на крупной фракции. Перекладываем к луку и продолжаем процесс жарки до полуготовности овощей. Затем нарезаем соломкой предварительно отваренные яйца. Перекладываем к подготовленным овощам и перемешиваем. После чего нарезаем кружочками маслины и выкладываем их на край филе. По оставшейся поверхности распределяем овощную начинку и скручиваем в плотный рулет. Обматываем ниткой. Затем обжариваем заготовки на разогретой сковороде с маслом со всех сторон до золотистой корочки. После чего делаем огонь минимальным и накрываем сковороду крышкой. Продолжаем процесс жарки до готовности.

Приятного аппетита!