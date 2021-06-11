Четыре вкуса

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Витаминный салат со свежей черемшой

Фото к рецепту: Рецепт витаминного салата со свежей черемшой

Ингредиенты

  • свежая черемша 200 гр.
  • свежий укроп 2-3 веточки
  • свежие огурцы 3 шт. средние
  • редиска 7-8 шт.
  • соль
  • сметана 3-4 ст.л. для заправки салата

Рецепт приготовления

Черемшу хорошо промойте под водой и посушите.

Помойте огурцы, редиску и укроп.

Черемшу и укроп нарежьте мелко.

Огурцы и редиску нарежьте на тонкие полукружочки.

Все ингредиенты соедините в глубокой миске.

Посолите и заправьте сметаной. Перемешайте.

Готовый салат переложите в салатник и подайте к столу.

Кушать подано!

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