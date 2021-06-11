Витаминный салат со свежей черемшой

Ингредиенты
- свежая черемша 200 гр.
- свежий укроп 2-3 веточки
- свежие огурцы 3 шт. средние
- редиска 7-8 шт.
- соль
- сметана 3-4 ст.л. для заправки салата
Рецепт приготовления
Черемшу хорошо промойте под водой и посушите.
Помойте огурцы, редиску и укроп.
Черемшу и укроп нарежьте мелко.
Огурцы и редиску нарежьте на тонкие полукружочки.
Все ингредиенты соедините в глубокой миске.
Посолите и заправьте сметаной. Перемешайте.
Готовый салат переложите в салатник и подайте к столу.
Кушать подано!
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