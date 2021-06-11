Витаминный салат со свежей черемшой

Рецепт приготовления

Черемшу хорошо промойте под водой и посушите.

Помойте огурцы, редиску и укроп.

Черемшу и укроп нарежьте мелко.

Огурцы и редиску нарежьте на тонкие полукружочки.

Все ингредиенты соедините в глубокой миске.

Посолите и заправьте сметаной. Перемешайте.

Готовый салат переложите в салатник и подайте к столу.

Кушать подано!