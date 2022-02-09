Рецепт чебуреков из капусты

Ингредиенты
- фарш - 300 гр
- лук - 1 шт.
- капуста - 500 гр
- специи любые
- соль
- перец
- мука - 150 гр
- яйца - 2 шт
- масло для жарки - 50 мл
Рецепт приготовления
Для начала нам нужно отделить листья капусты.
Я это делаю просто , беру качан капусты кладу в пакет и в микроволновую печь на 5 минут, это просто и быстро, но можно и положить качан в кипяток, тоже хорошо.
Далее пока листья остывают я готовлю начинку для чебуреков.
Все просто - это фарш , специи и лук.
Лук я решила измельчить в блендере.
Нам осталось подготовить тарелочку с мукой и разбить яйца.
Теперь в капустный лист тонко кладем фарш и прикрываем второй половинкой, выглядит как чебурек. Теперь в муку и в яйца , и снова в муку , образуется хрустящая корочка.
Будем обжаривать по 5 минут на слабом огне с двух сторон, накроем обязательно крышкой.
Кушать подано!
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