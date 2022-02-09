Четыре вкуса

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Рецепт чебуреков из капусты

Фото к рецепту: Чебуреки из капусты.

Ингредиенты

  • фарш - 300 гр
  • лук - 1 шт.
  • капуста - 500 гр
  • специи любые
  • соль
  • перец
  • мука - 150 гр
  • яйца - 2 шт
  • масло для жарки - 50 мл

Рецепт приготовления

Для начала нам нужно отделить листья капусты.

Я это делаю просто , беру качан капусты кладу в пакет и в микроволновую печь на 5 минут, это просто и быстро, но можно и положить качан в кипяток, тоже хорошо.

Далее пока листья остывают я готовлю начинку для чебуреков.

Все просто  - это фарш , специи и лук.

Лук я решила измельчить в блендере.

Нам осталось подготовить тарелочку с мукой и разбить яйца.

Теперь в капустный лист тонко кладем фарш и прикрываем второй половинкой, выглядит как чебурек. Теперь в муку и в яйца , и снова в муку , образуется хрустящая корочка.

Будем обжаривать по 5 минут на слабом огне с двух сторон, накроем обязательно крышкой.

Кушать подано!

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