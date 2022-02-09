Рецепт чебуреков из капусты

Рецепт приготовления

Для начала нам нужно отделить листья капусты.

Я это делаю просто , беру качан капусты кладу в пакет и в микроволновую печь на 5 минут, это просто и быстро, но можно и положить качан в кипяток, тоже хорошо.

Далее пока листья остывают я готовлю начинку для чебуреков.

Все просто - это фарш , специи и лук.

Лук я решила измельчить в блендере.

Нам осталось подготовить тарелочку с мукой и разбить яйца.

Теперь в капустный лист тонко кладем фарш и прикрываем второй половинкой, выглядит как чебурек. Теперь в муку и в яйца , и снова в муку , образуется хрустящая корочка.

Будем обжаривать по 5 минут на слабом огне с двух сторон, накроем обязательно крышкой.

Кушать подано!