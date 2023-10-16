Готовим вкусные кокосовые панкейки

Ингредиенты
кокосовое молоко - 1 ст.
мука пшеничная - 1 ст.
сахар - 2 ст.л.
оливковое масло - 1,5 ст.л.
яйцо - 1 шт.
разрыхлитель - 2 ч.л.
соль - щепотка
Рецепт приготовления
В одной миске смешиваем 1 стакан муки, 2 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки разрыхлителя и щепотку соли.
В другую миску разбиваем одно яйцо и немного взбиваем его вилочкой.
Добавляем к яйцу 1 стакан кокосового молока любой жирности – у меня 18 процентов.
И 1,5 столовых ложки оливкового масла.
Всё хорошо перемешиваем до однородности.
Добавляем жидкую смесь в сухую.
И перемешиваем тщательнейшим образом, чтобы на дне и в уголках миски не оставалось ничего сухого.
Сухую сковороду без масла, но с хорошим антипригарным покрытием разогреваем на среднем огне.
Я грею на шестёрке из девяти возможных единиц.
Иногда в процессе выпекания снижаю нагрев до пятёрки.
На разогретую сковороду выкладываем по одной столовой ложке теста и печём их с одной стороны до благородного коричневого цвета.
Периодически приподнимайте их лопаткой и смотрите на цвет нижней поверхности.
Когда она стала такой, как нужно, переворачиваем панкейки и печём их с другой стороны до такого же цвета.
Вторая сторона печётся гораздо быстрее.
Кушать подано!
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