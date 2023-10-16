Готовим вкусные кокосовые панкейки

кокосовое молоко - 1 ст.

мука пшеничная - 1 ст.

сахар - 2 ст.л.

оливковое масло - 1,5 ст.л.

яйцо - 1 шт.

разрыхлитель - 2 ч.л.

соль - щепотка

В одной миске смешиваем 1 стакан муки, 2 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки разрыхлителя и щепотку соли.

В другую миску разбиваем одно яйцо и немного взбиваем его вилочкой.

Добавляем к яйцу 1 стакан кокосового молока любой жирности – у меня 18 процентов.

И 1,5 столовых ложки оливкового масла.

Всё хорошо перемешиваем до однородности.

Добавляем жидкую смесь в сухую.

И перемешиваем тщательнейшим образом, чтобы на дне и в уголках миски не оставалось ничего сухого.

Сухую сковороду без масла, но с хорошим антипригарным покрытием разогреваем на среднем огне.

Я грею на шестёрке из девяти возможных единиц.

Иногда в процессе выпекания снижаю нагрев до пятёрки.

На разогретую сковороду выкладываем по одной столовой ложке теста и печём их с одной стороны до благородного коричневого цвета.

Периодически приподнимайте их лопаткой и смотрите на цвет нижней поверхности.

Когда она стала такой, как нужно, переворачиваем панкейки и печём их с другой стороны до такого же цвета.

Вторая сторона печётся гораздо быстрее.

Кушать подано!