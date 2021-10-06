Сочные рыбные котлеты

Рецепт приготовления

1. Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистой корочки, на сливочном масле (20-30 гр.)

2. Пропустите через мясорубку филе трески и жареный лук. (Если филе замороженное и вы его разморозили, уберите лишнюю жидкость бумажным полотенцем).

3. В рыбный фарш добавьте яйцо, 2 ст. л. муки, соль и чёрный перец по вкусу. Всё хорошо перемешайте.

4. Сформируйте из фарша котлеты и обваляйте их в муке.

5. В сковороду налейте оливковое масло, добавьте сливочное, растопите и перемешайте. Пожарьте котлеты с обеих сторон на среднем огне.

Кушать подано!