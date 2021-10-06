Сочные рыбные котлеты

Ингредиенты
- филе трески - 450 гр.
- лук репчатый - 2 шт.
- яйцо - 1 шт.
- мука - 2 ст.л. + для панировки котлет
- масло сливочное - 100 гр.
- масло оливковое - 3 ст.л.
- чёрный перец
- соль
Рецепт приготовления
1. Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистой корочки, на сливочном масле (20-30 гр.)
2. Пропустите через мясорубку филе трески и жареный лук. (Если филе замороженное и вы его разморозили, уберите лишнюю жидкость бумажным полотенцем).
3. В рыбный фарш добавьте яйцо, 2 ст. л. муки, соль и чёрный перец по вкусу. Всё хорошо перемешайте.
4. Сформируйте из фарша котлеты и обваляйте их в муке.
5. В сковороду налейте оливковое масло, добавьте сливочное, растопите и перемешайте. Пожарьте котлеты с обеих сторон на среднем огне.
Кушать подано!
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