Четыре вкуса

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Сочные рыбные котлеты

Фото к рецепту: Рыбные котлеты сочные

Ингредиенты

  • филе трески - 450 гр.
  • лук репчатый - 2 шт.
  • яйцо - 1 шт.
  • мука - 2 ст.л. + для панировки котлет
  • масло сливочное - 100 гр.
  • масло оливковое - 3 ст.л.
  • чёрный перец
  • соль

Рецепт приготовления

1. Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистой корочки, на сливочном масле (20-30 гр.)

2. Пропустите через мясорубку филе трески и жареный лук. (Если филе замороженное и вы его разморозили, уберите лишнюю жидкость бумажным полотенцем).

3. В рыбный фарш добавьте яйцо, 2 ст. л. муки, соль и чёрный перец по вкусу. Всё хорошо перемешайте.

4. Сформируйте из фарша котлеты и обваляйте их в муке.

5. В сковороду налейте оливковое масло, добавьте сливочное, растопите и перемешайте. Пожарьте котлеты с обеих сторон на среднем огне.

Кушать подано!

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