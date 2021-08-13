Вкусные ленинградские пышки

Рецепт приготовления

В глубокую чашу просеять муку. Добавить сахар, дрожжи, соль и перемешать. Затем вбить 2 яйца, влить воду, растопленное сливочное масло и вымесить тесто. Накрыть чашу с тестом крышкой и дать расстояться в течении 2 –х часов. За это время дважды обминаем тесто.

Через два часа смазываем руки растительным маслом и формируем из теста шарики массой по 30 грамм, выкладываем их на смазанную растительным маслом поверхность. Накрываем полотенцем и даём расстоятся 20 минут.

Теперь вновь смазываем руки растительным маслом, формируем пышку (как это делать смотрите в видео) и сразу отправляем в разогретый фритюр. Как только одна сторона подрумянится, переворачиваем пышки и обжариваем со второй стороны до золотистости. Извлекаем пышки на бумажное полотенце, чтоб убрать излишки масла. Подавать пышки горячими щедро присыпанные сахарной пудрой.