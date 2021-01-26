Cдобный рулет с сыром

Ингредиенты
- 120 мл. вода
- 1 яйцо
- 30 мл. растительное масло
- 1 ч.л. сахар
- 3/4 ч.л. соль
- 15 гр. дрожжи
- 12 мл. уксус 9%
- 100 гр. сметана 20 %
- 420+20-30 гр. мука
- 200 гр. мягкий рассольный сыр
- 50 гр. масло сливочное
- верх: желток + 1 ст.л. молоко
Пошаговый рецепт приготовления
В тёплой воде растворить дрожжи и сахар, добавить масло,яйцо, сметану, перемешать и влить уксус.
Порциями ввести муку с солью, замесить тесто, вымешиваем 5-7 минут до гладкости.
Тесто поделить на 2 части: 2/3 и 1/3, каждую округлить и дать полежать минут 10.
Большую часть раскатать в прямоугольник, натереть масло на тёрке и распределить сыр, свернуть рулет.
Меньшую часть раскатать по длине рулета, подпылить мукой и сделать по всей поверхности надрезы роликом для пирогов, перенести сеточку на рулет.
Сформованный рулет оставляем на расстойку на час.
Смазать верх желтком и присыпать кунжутом.
Выпекать при 180С 40-45 минут.
Горячий смазать кусочком сливочного масла.
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