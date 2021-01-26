Четыре вкуса

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Cдобный рулет с сыром

Фото к рецепту: Cдобный рулет с сыром, быстрый, без расстойки теста

Ингредиенты

  • 120 мл. вода
  • 1 яйцо
  • 30 мл. растительное масло
  • 1 ч.л. сахар
  • 3/4 ч.л. соль
  • 15 гр. дрожжи
  • 12 мл. уксус 9%
  • 100 гр. сметана 20 %
  • 420+20-30 гр. мука
  • 200 гр. мягкий рассольный сыр
  • 50 гр. масло сливочное
  • верх: желток + 1 ст.л. молоко

Пошаговый рецепт приготовления

В тёплой воде растворить дрожжи и сахар, добавить масло,яйцо, сметану, перемешать и влить уксус.

Порциями ввести муку с солью, замесить тесто, вымешиваем 5-7 минут до гладкости.

Тесто поделить на 2 части: 2/3 и 1/3, каждую округлить и дать полежать минут 10.

Большую часть раскатать в прямоугольник, натереть масло на тёрке и распределить сыр, свернуть рулет.

Меньшую часть раскатать по длине рулета, подпылить мукой и сделать по всей поверхности надрезы роликом для пирогов, перенести сеточку на рулет.

Сформованный рулет оставляем на расстойку на час.

Смазать верх желтком и присыпать кунжутом.

Выпекать при 180С 40-45 минут.

Горячий смазать кусочком сливочного масла.

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