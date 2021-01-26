Cдобный рулет с сыром

В тёплой воде растворить дрожжи и сахар, добавить масло,яйцо, сметану, перемешать и влить уксус.

Порциями ввести муку с солью, замесить тесто, вымешиваем 5-7 минут до гладкости.

Тесто поделить на 2 части: 2/3 и 1/3, каждую округлить и дать полежать минут 10.

Большую часть раскатать в прямоугольник, натереть масло на тёрке и распределить сыр, свернуть рулет.

Меньшую часть раскатать по длине рулета, подпылить мукой и сделать по всей поверхности надрезы роликом для пирогов, перенести сеточку на рулет.

Сформованный рулет оставляем на расстойку на час.

Смазать верх желтком и присыпать кунжутом.

Выпекать при 180С 40-45 минут.

Горячий смазать кусочком сливочного масла.