Рецепт кускуса с овощами и курицей

Отличный вариант сытного и вкусного ужина на скорую руку, в одной сковороде - кускус с курицей и ассорти из свежих и замороженных овощей. Поджаренные до румяной корочки кусочки курицы, яркие вкрапления стручковой фасоли, зелёного горошка, кукурузы и сладкого перца и нежный, рассыпчатый кускус - беспроигрышное сочетание, которое порадует не только своим аппетитным вкусом, но и красочным видом в тарелке. Попробуйте!

Ингредиенты:

Кускус - 150 гр.

Овощи замороженные (свежие) - 400 гр.

Куриное филе - 250-300 гр.

Горох замороженный - 100 гр.

Масло растительное - 2 ст.л.

Паприка молотая - 0.5 ч.л.

Соль,перец - по вкусу

Рецепт приготовления:

Замороженные овощи размораживать не нужно!

1) Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, размером на один укус.

2) В сковороде на сильном огне разогрейте 1 ст. ложку растительного масла. Выложите кусочки курицы на небольшом расстоянии друг от друга и обжарьте до золотистости с двух сторон, примерно по 4 минуты с каждой.

Переложите обжаренные кусочки курицы на тарелку.

3) В эту же сковороду влейте 1 ст.л. масла и выложите овощи и горошек.Помешивая, обжарьте смесь овощей ещё 5 минут.Если овощи замороженные подождите пока жидкость полностью испариться,затем жарьте 5 минут.

4)Верните в сковороду кусочки куриного филе. Всыпьте соль, чёрный молотый перец и молотую паприку. Перемешайте.

5)Вскипятите 400 мл воды. Влейте горячую воду в сковороду к мясу птицы и овощам. Доведите смесь до кипения и готовьте ещё 5 минут на небольшом огне.

6)Выключите огонь. Всыпьте в сковороду кускус и хорошо все перемешайте.

7)Накройте сковороду крышкой (можно так же накрыть крышку полотенцем) и дайте блюду настояться 10-15 минут, чтобы кускус дошел до готовности. Кускус не требует варки, поэтому как только вся вода впитается, блюдо можно подавать к столу.

Кускус с курицей и овощами готов. Перед подачей ещё раз перемешайте блюдо, попробуйте и при необходимости добавьте по вкусу соли или перца.

При желании посыпьте блюдо щепоткой свежей зелени.

Кушать подано!