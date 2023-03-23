Рецепт кускуса с овощами и курицей

Ингредиенты
- кускус - 150 гр.
- овощи замороженные (свежие) - 400 гр.
- куриное филе - 250-300 гр.
- горох замороженный - 100 гр.
- масло растительное - 2 ст.л.
- паприка молотая - 0.5 ч.л.
- соль
- перец -
Пошаговый рецепт приготовления
Отличный вариант сытного и вкусного ужина на скорую руку, в одной сковороде - кускус с курицей и ассорти из свежих и замороженных овощей. Поджаренные до румяной корочки кусочки курицы, яркие вкрапления стручковой фасоли, зелёного горошка, кукурузы и сладкого перца и нежный, рассыпчатый кускус - беспроигрышное сочетание, которое порадует не только своим аппетитным вкусом, но и красочным видом в тарелке. Попробуйте!
Ингредиенты:
Кускус - 150 гр.
Овощи замороженные (свежие) - 400 гр.
Куриное филе - 250-300 гр.
Горох замороженный - 100 гр.
Масло растительное - 2 ст.л.
Паприка молотая - 0.5 ч.л.
Соль,перец - по вкусу
Рецепт приготовления:
Замороженные овощи размораживать не нужно!
1) Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, размером на один укус.
2) В сковороде на сильном огне разогрейте 1 ст. ложку растительного масла. Выложите кусочки курицы на небольшом расстоянии друг от друга и обжарьте до золотистости с двух сторон, примерно по 4 минуты с каждой.
Переложите обжаренные кусочки курицы на тарелку.
3) В эту же сковороду влейте 1 ст.л. масла и выложите овощи и горошек.Помешивая, обжарьте смесь овощей ещё 5 минут.Если овощи замороженные подождите пока жидкость полностью испариться,затем жарьте 5 минут.
4)Верните в сковороду кусочки куриного филе. Всыпьте соль, чёрный молотый перец и молотую паприку. Перемешайте.
5)Вскипятите 400 мл воды. Влейте горячую воду в сковороду к мясу птицы и овощам. Доведите смесь до кипения и готовьте ещё 5 минут на небольшом огне.
6)Выключите огонь. Всыпьте в сковороду кускус и хорошо все перемешайте.
7)Накройте сковороду крышкой (можно так же накрыть крышку полотенцем) и дайте блюду настояться 10-15 минут, чтобы кускус дошел до готовности. Кускус не требует варки, поэтому как только вся вода впитается, блюдо можно подавать к столу.
Кускус с курицей и овощами готов. Перед подачей ещё раз перемешайте блюдо, попробуйте и при необходимости добавьте по вкусу соли или перца.
При желании посыпьте блюдо щепоткой свежей зелени.
Кушать подано!
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