Баклажанная икра без уксуса на зиму

Ингредиенты
- баклажаны - 1 кг.
- морковь – 100 гр.
- лук репчатый – 100 гр.
- масло растительное – 60 гр.
- помидоры – 300 гр.
- лимонный сок - 2 ст.л.
- молотый чёрный перец -
- соль
- сахар
Рецепт приготовления
У баклажан удалите плодоножку, разрежьте вдоль пополам и запеките их в духовке в течении 20 минут при температуре 180 градусов, плюс конвекция. Охладите, удалите кожицу и мелко порежьте ножом.
Морковь натрите на терке.
Лук порубить мелким кубиком. В вок или кастрюлю налейте растительное масло, положите лук и морковь и помешивая, пассеруйце 15 минут.
Помидоры ошпарьте, снимите с них кожицу, мелко порубите, добавьте к пассированному с морковью луку и продолжайте пассеровать, помешивая еще 15 мин.
Затем положите мякоть баклажан и тушите 25 минут также помешивая. В конце добавьте лимонный сок, соль, сахар, молотый перец измельчите при помощи блендера. Разложите в предварительно простерилизованные банки и поставьте в прохладное место.
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