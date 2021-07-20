Баклажанная икра без уксуса на зиму

Рецепт приготовления

У баклажан удалите плодоножку, разрежьте вдоль пополам и запеките их в духовке в течении 20 минут при температуре 180 градусов, плюс конвекция. Охладите, удалите кожицу и мелко порежьте ножом.

Морковь натрите на терке.

Лук порубить мелким кубиком. В вок или кастрюлю налейте растительное масло, положите лук и морковь и помешивая, пассеруйце 15 минут.

Помидоры ошпарьте, снимите с них кожицу, мелко порубите, добавьте к пассированному с морковью луку и продолжайте пассеровать, помешивая еще 15 мин.

Затем положите мякоть баклажан и тушите 25 минут также помешивая. В конце добавьте лимонный сок, соль, сахар, молотый перец измельчите при помощи блендера. Разложите в предварительно простерилизованные банки и поставьте в прохладное место.