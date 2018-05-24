Почему нужно есть фрукты и овощи всех цветов радуги

Диетологи утверждают, что мы ежедневно должны съедать фрукты и овощи всех цветов радуги. Секрет долголетия и крепкого здоровья — содержащиеся в них фитонутриенты.

Всем известно, что есть свежие фрукты и овощи полезно: они богаты клетчаткой, витаминами и другими замечательными веществами. В последнее время диетологи стали делать акцент на пользе фитонутриентов — биологически активных веществ, которые не только придают овощам и фруктам тот или иной цвет, но и защищают сами плоды от различных заболеваний.

Вот список полезных свойств растений, в зависимости от их цвета:

Красный

Красные фрукты и овощи содержат ликопин. Этот фитонутриент может помочь предотвратить рак и сохранить здоровое сердце. Согласно исследованиям, ликопин предотвращает образование рака простаты у мужчин. Приготовление пищи не уменьшает количество ликопина, поэтому он в изобилии содерится в томатном соусе или лечо из красных перцев. Фрукты, богатые ликопином: арбуз, розовый грейпфрут, вишня, клюква, гранат и красный виноград. Что касается овощей, то это — томаты, красный перец, свекла, красный лук и красный картофель.

Оранжевый

Этот цвет указывает на присутствие бета-каротина — антиоксиданта, который защищает от рака, болезней сердца и глаз. Продукты, богатые каротинами: апельсин, абрикос, дыня, манго, папайя, персик, хурма, морковь и тыква.

Желтый

Овощи и фрукты желтого цвета богаты витамином С и цитрусовыми биофлавоноидами, каротинами и лимоненом, которые важны для профилактики рака, улучшения зрения и укрепления сосудов. Продукты, в которых эти питательные вещества содержатся в избытке: лимон, грейпфрут, кукуруза, желтый перец, банан и сквош (тыква).

Зеленый

Окрашенная в зеленый цвет еда содержит сульфорафан, изоцианин и индолы – вещества, обладающие противораковыми и антибактериальными свойствами. Этими веществами богаты брокколи,брюссельская капуста, китайская капуста, спаржа, зеленая фасоль, а также зеленые салатные листья. Зеленые фрукты, мимо которых не стоит проходить мимо: киви, лаймы и авокадо.

Фиолетовый или синий

Яркие представители флоры синего или фиолетового цвета содержат антиоксиданты и замедляют старение: улучшают память, поддерживают здоровье мочевых путей и понижают риск возникновения рака. Получить эти питательные вещества из можно из таких продуктов, как сливы, изюм, баклажаны и красная капуста. В ягодах чернике и ежевике содержится мощный флавоноид антоцианидин, в котором в пятьдесят раз больше антиоксидантов, чем в витамине С.

Белый и коричневый

Белый лук содержит вещество аллицин, которое обладает противоопухолевыми свойствами. Другие фрукты и овощи в этой группе содержат антиоксиланты и биофлавоноиды, такие как кверцетин и кемпферол. Они поддерживают здоровье сердца и снижыют риск возникновения рака. Включайте в свой рацион коричневые груши, финики, белые персики, цветную капусту, грибы, репу, картофель и белую кукурузу, чтобы получить эти питательные вещества.