Готовим салат с языком и грибами

Ингредиенты
- язык - 500 г.
- грибы шампиньоны - 500 г.
- лук - 1 шт.
- растительное масло - 4 ст.л.
- сметена -2 ст.л.
- майонез - 2 ст.л.
- горошек - 1 банка
- горчица французская - 1 ч.л.
- огурец маринованный - 4 шт
- яйцо - 2 шт.
- соль -
- перец -
Рецепт приготовления
Промойте язык и снимите с него ненужный жир. После поставьте вариться.
Когда вода закипит, уберите всю пену. Добавьте одну луковицу, лавровый лист, солим (пару щепоток).
Варите язык (у нас свиной) в течении 1,5 часа на слабом огне (говяжий варить 2 часа).
После язык залейте холодной водой. Очистите от шкуры. Нарежьте соломкой.
Поставьте сковороду на огонь, добавьтерастительное масло. Обжарьте лук до легкого золотистого цвета.
Нарежьте грибы.
Добавьте к луку грибы и обжарьте до тех пор, пока не испарится вся влага, выделенная грибами.
После этого грибы посолите и поперчите по вкусу.
Огурцы нарежьте соломкой.
Яйцо нарежьте кубиками.
Смешайте нарезанный язык, огурцы, яйцо, обжаренные грибы и горошек.
Перехолдим к приготовлению соуса: смешайте сметану и майонез. Добавьте горчицу.
Заправьте салат соусом. Перемешайте. Попробуйте на вкус
Кушать подано!
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