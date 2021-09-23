Готовим салат с языком и грибами

Рецепт приготовления

Промойте язык и снимите с него ненужный жир. После поставьте вариться.

Когда вода закипит, уберите всю пену. Добавьте одну луковицу, лавровый лист, солим (пару щепоток).

Варите язык (у нас свиной) в течении 1,5 часа на слабом огне (говяжий варить 2 часа).

После язык залейте холодной водой. Очистите от шкуры. Нарежьте соломкой.

Поставьте сковороду на огонь, добавьтерастительное масло. Обжарьте лук до легкого золотистого цвета.

Нарежьте грибы.

Добавьте к луку грибы и обжарьте до тех пор, пока не испарится вся влага, выделенная грибами.

После этого грибы посолите и поперчите по вкусу.

Огурцы нарежьте соломкой.

Яйцо нарежьте кубиками.

Смешайте нарезанный язык, огурцы, яйцо, обжаренные грибы и горошек.

Перехолдим к приготовлению соуса: смешайте сметану и майонез. Добавьте горчицу.

Заправьте салат соусом. Перемешайте. Попробуйте на вкус

Кушать подано!