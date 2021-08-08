Вкусный пирог с овощами

Рецепт приготовления

Кабачок нарезать мелкими кубиками, добавить соль, размешать и дать постоять.

Перец также нарезать кубиками, а морковь натереть на тёрке для моркови по-корейски или порезать ножом очень тонкой соломкой. Зелень измельчить.

Для теста к яйцам комнатной температуры добавить соль, сахар и взбить миксером до состояния светлой и пышной пены.

Налить подсолнечное масло, выложить сметану, размешать на средних оборотах миксера.

В несколько этапов добавить муку с разрыхлителем, снова перемешивая миксером.

С кабачков слить лишнюю жидкость и добавить столовую ложку муки, размешать.

Выложить кабачки и все остальные овощи в тесто.

Добавить сушёный чеснок и любые специи, аккуратно размешать.

Выложить массу в форму, смазанную маслом. У меня форма размером 20х20 см.

Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов минут на 40-45 (ориентируйтесь по своей духовке).

За 10 минут до окончания выпекания посыпать пирог тёртым сыром.

Приятного аппетита!