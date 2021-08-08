Четыре вкуса

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Вкусный пирог с овощами

Фото к рецепту: Пирог с овощами

Ингредиенты

  • яйца - 3 шт.
  • сметана - 70 гр.
  • масло растительное - 4 ст.л.
  • сахар - 1 ст.л.
  • соль
  • мука - 170 гр. + 1 ст.л. (в кабачки),
  • разрыхлитель - 10 гр.
  • начинка:
  • кабачок (маленький) - 1 шт. (примерно 200 гр. )
  • морковь (маленькая) - 1 шт.
  • зеленый горох - 100 гр.
  • перец болгарский - 1/2-1 шт.
  • петрушка
  • укроп
  • специи
  • сыр тертый для посыпки

Рецепт приготовления

Кабачок нарезать мелкими кубиками, добавить соль, размешать и дать постоять.

Перец также нарезать кубиками, а морковь натереть на тёрке для моркови по-корейски или порезать ножом очень тонкой соломкой. Зелень измельчить.

Для теста к яйцам комнатной температуры добавить соль, сахар и взбить миксером до состояния светлой и пышной пены.

Налить подсолнечное масло, выложить сметану, размешать на средних оборотах миксера.

В несколько этапов добавить муку с разрыхлителем, снова перемешивая миксером.

С кабачков слить лишнюю жидкость и добавить столовую ложку муки, размешать.

Выложить кабачки и все остальные овощи в тесто.

Добавить сушёный чеснок и любые специи, аккуратно размешать.

Выложить массу в форму, смазанную маслом. У меня форма размером 20х20 см.

Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов минут на 40-45 (ориентируйтесь по своей духовке).

За 10 минут до окончания выпекания посыпать пирог тёртым сыром.

Приятного аппетита!

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