Вкусный пирог с овощами

Ингредиенты
- яйца - 3 шт.
- сметана - 70 гр.
- масло растительное - 4 ст.л.
- сахар - 1 ст.л.
- соль
- мука - 170 гр. + 1 ст.л. (в кабачки),
- разрыхлитель - 10 гр.
- начинка:
- кабачок (маленький) - 1 шт. (примерно 200 гр. )
- морковь (маленькая) - 1 шт.
- зеленый горох - 100 гр.
- перец болгарский - 1/2-1 шт.
- петрушка
- укроп
- специи
- сыр тертый для посыпки
Рецепт приготовления
Кабачок нарезать мелкими кубиками, добавить соль, размешать и дать постоять.
Перец также нарезать кубиками, а морковь натереть на тёрке для моркови по-корейски или порезать ножом очень тонкой соломкой. Зелень измельчить.
Для теста к яйцам комнатной температуры добавить соль, сахар и взбить миксером до состояния светлой и пышной пены.
Налить подсолнечное масло, выложить сметану, размешать на средних оборотах миксера.
В несколько этапов добавить муку с разрыхлителем, снова перемешивая миксером.
С кабачков слить лишнюю жидкость и добавить столовую ложку муки, размешать.
Выложить кабачки и все остальные овощи в тесто.
Добавить сушёный чеснок и любые специи, аккуратно размешать.
Выложить массу в форму, смазанную маслом. У меня форма размером 20х20 см.
Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов минут на 40-45 (ориентируйтесь по своей духовке).
За 10 минут до окончания выпекания посыпать пирог тёртым сыром.
Приятного аппетита!
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