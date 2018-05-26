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Четыре вкуса

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Запеканка из шпината, картофеля и моркови с апельсиновой цедрой

Запеканка из шпината, картофеля и моркови с апельсиновыми корочками

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 400 г шпината
  • 600-700 г молодого картофеля
  • 300-400 г моркови
  • 100 г малосольной брынзы
  • 300 мл жирных сливок
  • 2 яйца
  • 1 апельсин
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • щепотка мускатного ореха
  • соль
  • свежемолотый черный перец
  • сухари

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Специальным ножом снимите с апельсина тонкой короткой стружкой цедру.

Сбрызните ее оливковым маслом и лимонным соком, приправьте щепоткой мускатного ореха, солью и свежемолотым черным перцем. Оставьте на 10-15 мин.

Шаг 2

Вымойте щеткой картофель, нарежьте его кружками толщиной 3-4 мм, так же подготовьте морковь. Шпинат обдайте кипятком и откиньте на сито. Брынзу разомните вилкой.

Шаг 3

Небольшую жаропрочную форму смажьте оливковым маслом, присыпьте небольшим количеством сухарей.

Шаг 4

Шпинат смешайте с апельсиновой цедрой. Чередуя слои, выложите половину шпината, морковь, снова шпинат и картофель.

Шаг 5

Взбейте миксером сливки и яйца, залейте овощи, посыпьте брынзой, накройте фольгой и запекайте при 180-200°С 30 мин.

Шаг 6

Снимите фольгу и запекайте еще 10-15 мин., до полной готовности картофеля. Подавайте запеканку теплой

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