ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1 Специальным ножом снимите с апельсина тонкой короткой стружкой цедру. Новости СМИ2 Сбрызните ее оливковым маслом и лимонным соком, приправьте щепоткой мускатного ореха, солью и свежемолотым черным перцем. Оставьте на 10-15 мин.

Шаг 2 Вымойте щеткой картофель, нарежьте его кружками толщиной 3-4 мм, так же подготовьте морковь. Шпинат обдайте кипятком и откиньте на сито. Брынзу разомните вилкой.

Шаг 3 Небольшую жаропрочную форму смажьте оливковым маслом, присыпьте небольшим количеством сухарей.

Шаг 4 Шпинат смешайте с апельсиновой цедрой. Чередуя слои, выложите половину шпината, морковь, снова шпинат и картофель.

Шаг 5 Взбейте миксером сливки и яйца, залейте овощи, посыпьте брынзой, накройте фольгой и запекайте при 180-200°С 30 мин.