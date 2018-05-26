Запеканка из шпината, картофеля и моркови с апельсиновой цедрой

ИНГРЕДИЕНТЫ
- 400 г шпината
- 600-700 г молодого картофеля
- 300-400 г моркови
- 100 г малосольной брынзы
- 300 мл жирных сливок
- 2 яйца
- 1 апельсин
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- щепотка мускатного ореха
- соль
- свежемолотый черный перец
- сухари
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Специальным ножом снимите с апельсина тонкой короткой стружкой цедру.
Шаг 2
Вымойте щеткой картофель, нарежьте его кружками толщиной 3-4 мм, так же подготовьте морковь. Шпинат обдайте кипятком и откиньте на сито. Брынзу разомните вилкой.
Шаг 3
Небольшую жаропрочную форму смажьте оливковым маслом, присыпьте небольшим количеством сухарей.
Шаг 4
Шпинат смешайте с апельсиновой цедрой. Чередуя слои, выложите половину шпината, морковь, снова шпинат и картофель.
Шаг 5
Взбейте миксером сливки и яйца, залейте овощи, посыпьте брынзой, накройте фольгой и запекайте при 180-200°С 30 мин.
Шаг 6
Снимите фольгу и запекайте еще 10-15 мин., до полной готовности картофеля. Подавайте запеканку теплой
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