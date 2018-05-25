Удивительные небесные пряники от Heather Bairs

Хизер Бэйрз (Heather Bairs), известная под псевдонимом Sprinklebakes — кондитер, автор поваренной книги, фотограф и создательница этих удивительных печенюшек! До того, как полюбить приготовление выпечки, она была художником. Теперь в качестве пекаря они использует любовь к искусству, чтобы создавать все виды креативных кондитерских изделий, таких как эти печенья. Новости СМИ2











