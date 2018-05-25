Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Свежие комментарии

  • Анна Морозова
    Очень вкусный торт, но у меня в рецепте 3 коржа разных-с орехом, черносливом и изюмом.Торт "Прекрасная ...
  • Елизавета Иванова
    Там не было ни баклажан,ни помидор, был чудесный соус, рецепт которого держался в секрете, у меня там работала знаком...Баранина с клецка...
  • Елизавета Иванова
    Рецепт не имеет ничего общего с горшочками из "Шайбы"Баранина с клецка...

Удивительные небесные пряники от Heather Bairs

Хизер Бэйрз (Heather Bairs), известная под псевдонимом Sprinklebakes — кондитер, автор поваренной книги, фотограф и создательница этих удивительных печенюшек! До того, как полюбить приготовление выпечки, она была художником. Теперь в качестве пекаря они использует любовь к искусству, чтобы создавать все виды креативных кондитерских изделий, таких как эти печенья.

Удивительные небесные пряники от Heather Bairs (6 фото)
Удивительные небесные пряники от Heather Bairs (6 фото)
Удивительные небесные пряники от Heather Bairs (6 фото)
Удивительные небесные пряники от Heather Bairs (6 фото)
Удивительные небесные пряники от Heather Bairs (6 фото)
Удивительные небесные пряники от Heather Bairs (6 фото)
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