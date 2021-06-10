Четыре вкуса

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Шашлычки из помидор черри с беконом

Фото к рецепту: Шашлычки из помидор черри с беконом

Ингредиенты

  • помидоры черри крупные - 27 шт.
  • сырокопченый бекон - 27 полосок
  • соль
  • перец
  • оливковое масло - 50 мл.
  • орегано - 1 ст.л.
  • соус:
  • бальзамический уксус - 150 мл.
  • сахар - 1 ст.л.
  • соль щепотка
  • сливочное масло - 20 гр.

Рецепт приготовления

Смешайте в миске оливковое масло, соль, перец и орегано.

Хорошо перемешайте и добавьте помидоры черри, потом еще ра перемешайте.

Каждую помидорку заверните в полоску сырокопченого бекона и наденьте на шпажку, которую предварительно замочите в воде.

На одну шпажку приходится три черри.

Выложите шашлычки на противень, застеленный пергаментной бумагой и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку на 10-12 минут.

В это время в кастрюлю налейте бальзамический уксус и дедите до кипения.

Положите сахар и соль, перемешайте и на среднем огне и варите примерно 10-15 минут, пока соус не начнет густеть.

Уберите с огня и добавьте сливочное масло.

Перемешайте и полейте им шашлычки. Кушать подано!

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