Шашлычки из помидор черри с беконом

Рецепт приготовления

Смешайте в миске оливковое масло, соль, перец и орегано.

Хорошо перемешайте и добавьте помидоры черри, потом еще ра перемешайте.

Каждую помидорку заверните в полоску сырокопченого бекона и наденьте на шпажку, которую предварительно замочите в воде.

На одну шпажку приходится три черри.

Выложите шашлычки на противень, застеленный пергаментной бумагой и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку на 10-12 минут.

В это время в кастрюлю налейте бальзамический уксус и дедите до кипения.

Положите сахар и соль, перемешайте и на среднем огне и варите примерно 10-15 минут, пока соус не начнет густеть.

Уберите с огня и добавьте сливочное масло.

Перемешайте и полейте им шашлычки. Кушать подано!