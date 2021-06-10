Шашлычки из помидор черри с беконом

Ингредиенты
- помидоры черри крупные - 27 шт.
- сырокопченый бекон - 27 полосок
- соль
- перец
- оливковое масло - 50 мл.
- орегано - 1 ст.л.
- соус:
- бальзамический уксус - 150 мл.
- сахар - 1 ст.л.
- соль щепотка
- сливочное масло - 20 гр.
Рецепт приготовления
Смешайте в миске оливковое масло, соль, перец и орегано.
Хорошо перемешайте и добавьте помидоры черри, потом еще ра перемешайте.
Каждую помидорку заверните в полоску сырокопченого бекона и наденьте на шпажку, которую предварительно замочите в воде.
На одну шпажку приходится три черри.
Выложите шашлычки на противень, застеленный пергаментной бумагой и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку на 10-12 минут.
В это время в кастрюлю налейте бальзамический уксус и дедите до кипения.
Положите сахар и соль, перемешайте и на среднем огне и варите примерно 10-15 минут, пока соус не начнет густеть.
Уберите с огня и добавьте сливочное масло.
Перемешайте и полейте им шашлычки. Кушать подано!
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