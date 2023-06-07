Готовим запеканку из творога с клубникой

Ингредиенты
- творог-300 г
- сахар-70 г
- ванильный сахар-0.3 ч.л.
- соль-1 щепотка
- клубника вяленая-70 гр. (горсть)
- манная крупа-2 ст.л. с горкой
- яйцо-1-2 шт.
- разрыхлитель-1 ч.л. без горки
- растительное масло для формы
- панировочные сухари
Фото рецепта
1. В творог 9% добавить яйцо и манку.
2. Всыпать сахар,ваниль и разрыхлитель.
3. Вяленую клубнику нарезать как изюм.
4. Растереть тщательно всю массу,разбить комочки творога,если есть.
5. В жару духовку не хочется включать,да и порция небольшая. Будем готовить в омлетнице (приобрела в прошлом году).
6. Смазать маслом,посыпать сухарями.
7. Половину массы распределить по ячейкам,примерно по 2 ст.л. с горкой.
8. Накрыть и включить омлетницу. Когда низ поджарился,я перевернула омлетницу вверх дном(вверху такие же деления,их тоже смазала маслом).
9. Подцепить силиконовой лопаткой и перенести порции на доску.
10. Запечь остальные порции. Можно и сразу сделать 2 большие запеканки,но мне так удобнее и быстрее пропекается.
11. Готовые запеканочки посыпала коричневым сахаром.
12. Можно подать с молоком или сметаной.
Кушать подано!
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