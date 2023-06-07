Четыре вкуса

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Готовим запеканку из творога с клубникой

Фото к рецепту: Творожная запеканка с клубникой

Ингредиенты

  • творог-300 г
  • сахар-70 г
  • ванильный сахар-0.3 ч.л.
  • соль-1 щепотка
  • клубника вяленая-70 гр. (горсть)
  • манная крупа-2 ст.л. с горкой
  • яйцо-1-2 шт.
  • разрыхлитель-1 ч.л. без горки
  • растительное масло для формы
  • панировочные сухари

Фото рецепта

Творожная запеканка с клубникой: шаг 1
1. В творог 9% добавить яйцо и манку.
Творожная запеканка с клубникой: шаг 2
2. Всыпать сахар,ваниль и разрыхлитель.
Творожная запеканка с клубникой: шаг 3
3. Вяленую клубнику нарезать как изюм.
Творожная запеканка с клубникой: шаг 4
4. Растереть тщательно всю массу,разбить комочки творога,если есть.
Творожная запеканка с клубникой: шаг 5
5. В жару духовку не хочется включать,да и порция небольшая. Будем готовить в омлетнице (приобрела в прошлом году).
Творожная запеканка с клубникой: шаг 6
6. Смазать маслом,посыпать сухарями.
Творожная запеканка с клубникой: шаг 7
7. Половину массы распределить по ячейкам,примерно по 2 ст.л. с горкой.
Творожная запеканка с клубникой: шаг 8
8. Накрыть и включить омлетницу. Когда низ поджарился,я перевернула омлетницу вверх дном(вверху такие же деления,их тоже смазала маслом).
Творожная запеканка с клубникой: шаг 9
9. Подцепить силиконовой лопаткой и перенести порции на доску.
Творожная запеканка с клубникой: шаг 10
10. Запечь остальные порции. Можно и сразу сделать 2 большие запеканки,но мне так удобнее и быстрее пропекается.
Творожная запеканка с клубникой: шаг 11
11. Готовые запеканочки посыпала коричневым сахаром.
Творожная запеканка с клубникой: шаг 12
12. Можно подать с молоком или сметаной.
Творожная запеканка с клубникой: шаг 13
Кушать подано!
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