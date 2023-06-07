Готовим запеканку из творога с клубникой

1. В творог 9% добавить яйцо и манку.

2. Всыпать сахар,ваниль и разрыхлитель.

3. Вяленую клубнику нарезать как изюм.

4. Растереть тщательно всю массу,разбить комочки творога,если есть.

5. В жару духовку не хочется включать,да и порция небольшая. Будем готовить в омлетнице (приобрела в прошлом году).

6. Смазать маслом,посыпать сухарями.

7. Половину массы распределить по ячейкам,примерно по 2 ст.л. с горкой.

8. Накрыть и включить омлетницу. Когда низ поджарился,я перевернула омлетницу вверх дном(вверху такие же деления,их тоже смазала маслом).

9. Подцепить силиконовой лопаткой и перенести порции на доску.

10. Запечь остальные порции. Можно и сразу сделать 2 большие запеканки,но мне так удобнее и быстрее пропекается.

11. Готовые запеканочки посыпала коричневым сахаром.

12. Можно подать с молоком или сметаной.