Готовим бездрожжевой пирог с яблоками и малиной

Ингредиенты
- - мука 320 гр.
- - сахар 2 ст.л.
- - соль 0,5 ч.л.
- - сметана 3 ст.л.
- - масло сливочное 80 гр.
- - разрыхлитель 1 ч.л.
- - яйцо 1 шт.
- - начинка-
- - яблоко 2 шт. среднее
- - замороженная малина 1,5 ст.
- - сахар 2-3 ст.л.
Рецепт приготовления
В миске масло растереть с сахаром,
Добавить яйцо и сметану и взбить венчиком.
Добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто.
Раскатать тесто выложить малину и яблоки посыпать сахаром.
Выпекать при 180 гр.35-40 минут.
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