Четыре вкуса

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Готовим бездрожжевой пирог с яблоками и малиной

Фото к рецепту: Пирог с малиной и яблоками. без дрожжей.

Ингредиенты

  • - мука 320 гр.
  • - сахар 2 ст.л.
  • - соль 0,5 ч.л.
  • - сметана 3 ст.л.
  • - масло сливочное 80 гр.
  • - разрыхлитель 1 ч.л.
  • - яйцо 1 шт.
  • - начинка-
  • - яблоко 2 шт. среднее
  • - замороженная малина 1,5 ст.
  • - сахар 2-3 ст.л.

Рецепт приготовления

В миске масло растереть с сахаром,

Добавить яйцо и сметану и взбить венчиком.

Добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто.

Раскатать тесто выложить малину и яблоки посыпать сахаром.

Выпекать при 180 гр.35-40 минут.

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