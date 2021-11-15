Суп с лапшой по-корейски за 10 минут

Ингредиенты
овощи (свежемороженые) - 100 гр.
растительное масло (для жарки)
креветки (можно заменить на любое мясо) - 10 шт.
рамён - 1 упаковка
кимчи - 1/2 банки
вода - 500 мл.
кунжутное масло - 1 ст.л.
соевый соус - 1 ст.л.
куриное яйцо - 1 шт.
Рецепт приготовления
Обжарить овощи и креветки несколько минут.
Добавить из рамёна сухие овощи и специи и саму лапшу.
Залить водой и накрыть крышкой.
Через 4 минуты добавить кунжутное масло и соевый соус.
Перемешать и все готово!
Вкусный, густой суп готов!
Кушать подано!
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