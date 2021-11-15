Суп с лапшой по-корейски за 10 минут

овощи (свежемороженые) - 100 гр.

растительное масло (для жарки)

креветки (можно заменить на любое мясо) - 10 шт.

рамён - 1 упаковка

кимчи - 1/2 банки

вода - 500 мл.

кунжутное масло - 1 ст.л.

соевый соус - 1 ст.л.

куриное яйцо - 1 шт.

Рецепт приготовления

Обжарить овощи и креветки несколько минут.

Добавить из рамёна сухие овощи и специи и саму лапшу.

Залить водой и накрыть крышкой.

Через 4 минуты добавить кунжутное масло и соевый соус.

Перемешать и все готово!

Вкусный, густой суп готов!

Кушать подано!