По-испански: жареная вермишель с курицей

250 гр. мякоти курицы

150 гр. вермишели

1 средняя луковица

½ красной паприки

100 гр. томатного пюре

1 ст. овощного или куриного бульона

соль, молотый черный перец

оливковое масло

Рецепт приготовления

Лук нарезать соломкой, паприку небольшими прямоугольниками, мякоть курицы небольшими кусочками.

В нагретую сковороду налить оливкового масла, всыпать вермишель и обжаривать при постоянном помешивании до лёгкой золотистости.

Обжаренную вермишель сдвинуть к борту сковороды, а в центр поместить овощи обжаривать их пару минут.

Обжаренные овощи сдвинуть к вермишели, а в центре обжарить кусочки курицы.

К курице добавить томатное пюре и обжаривать еще 1-2 минуты.

Содержимое сковородки залить овощным или куриным бульоном, довести до кипения, посолить, поперчить по вкусу, убавить огонь и тушить все, периодически помешивая пока не впитается вся жидкость.

Кушать подано!