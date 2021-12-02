По-испански: жареная вермишель с курицей

Ингредиенты
250 гр. мякоти курицы
150 гр. вермишели
1 средняя луковица
½ красной паприки
100 гр. томатного пюре
1 ст. овощного или куриного бульона
соль, молотый черный перец
оливковое масло
Рецепт приготовления
Лук нарезать соломкой, паприку небольшими прямоугольниками, мякоть курицы небольшими кусочками.
В нагретую сковороду налить оливкового масла, всыпать вермишель и обжаривать при постоянном помешивании до лёгкой золотистости.
Обжаренную вермишель сдвинуть к борту сковороды, а в центр поместить овощи обжаривать их пару минут.
Обжаренные овощи сдвинуть к вермишели, а в центре обжарить кусочки курицы.
К курице добавить томатное пюре и обжаривать еще 1-2 минуты.
Содержимое сковородки залить овощным или куриным бульоном, довести до кипения, посолить, поперчить по вкусу, убавить огонь и тушить все, периодически помешивая пока не впитается вся жидкость.
Кушать подано!
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