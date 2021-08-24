Компот из яблок на зиму

Рецепт приготовления

1. Яблоки промываем, удаляем сердцевину, можно нарезать кольцами.

2. Промываем банку и крышку. Закладываем яблоки в банку.

3. Заливаем в банку кипяток, накрываем крышкой,оставляем на 15 минут.

4. Сливаем воду обратно в кастрюлю, добавляем сахар и лимонную кислоту, перемешиваем, доводим до кипения. Стерилизуем крышку.

5. Заливаем сироп в банку, укупориваем, переворачиваем банку крышкой вниз , укутываем одеялом и оставляем до полного остывания.

Приятного аппетита!