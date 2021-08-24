Компот из яблок на зиму

Ингредиенты
- на 3х литровую банку
- яблоки - 5 шт.
- сахар - 200 гр.
- лимонная кислота - 0,5 ч.л.
- на 1 литровую банку
- яблоки - 3 шт.
- сахар - 100 гр.
- лимонная кислота - 1/3 ч.л.
Рецепт приготовления
1. Яблоки промываем, удаляем сердцевину, можно нарезать кольцами.
2. Промываем банку и крышку. Закладываем яблоки в банку.
3. Заливаем в банку кипяток, накрываем крышкой,оставляем на 15 минут.
4. Сливаем воду обратно в кастрюлю, добавляем сахар и лимонную кислоту, перемешиваем, доводим до кипения. Стерилизуем крышку.
5. Заливаем сироп в банку, укупориваем, переворачиваем банку крышкой вниз , укутываем одеялом и оставляем до полного остывания.
Приятного аппетита!
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