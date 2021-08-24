Четыре вкуса

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Компот из яблок на зиму

Фото к рецепту: Компот из яблок на зиму

Ингредиенты

  • на 3х литровую банку
  • яблоки - 5 шт.
  • сахар - 200 гр.
  • лимонная кислота - 0,5 ч.л.
  • на 1 литровую банку
  • яблоки - 3 шт.
  • сахар - 100 гр.
  • лимонная кислота - 1/3 ч.л.

Рецепт приготовления

1. Яблоки промываем, удаляем сердцевину, можно нарезать кольцами.

2. Промываем банку и крышку. Закладываем яблоки в банку.

3. Заливаем в банку кипяток, накрываем крышкой,оставляем на 15 минут.

4. Сливаем воду обратно в кастрюлю, добавляем сахар и лимонную кислоту, перемешиваем, доводим до кипения. Стерилизуем крышку.

5. Заливаем сироп в банку, укупориваем, переворачиваем банку крышкой вниз , укутываем одеялом и оставляем до полного остывания.

Приятного аппетита!

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