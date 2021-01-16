Вместо драников готовлю этот бесподобный пирог на сковороде за считанные минуты

Ингредиенты
- картофель в очищенном виде - 600 г
- твёрдый сыр - 60 г
- яйцо - 3 шт
- соль - 0,5 ч.л.
- чёрный молотый перец - 0,5 ч.л.
- сушеный чеснок - 0,5 ч.л.
- крупа манная - 2 ст.л. (30 г)
- растительное масло для жарки
Пошаговый рецепт приготовления
Сырой картофель трём на крупной тёрке.
Добавляем сюда же, в чашу сыр, тёртый на крупной тёрке.
Вбиваем яйца и перемешиваем.
Теперь солим, перчим по вкусу, и я добавляю немного сушеного чеснока для вкуса.
Как видите, после добавления соли, выделилось много сока.
Поэтому я добавляю ещё совсем немного манной крупы. В этом пироге, на мой взгляд, манная крупа лучше чем мука.
Перемешиваем всё и даем постоять минут 5, чтобы манка немного набухла.
На сковороду с хорошим антипригарным покрытием наливаем совсем немного растительного масла и нагреваем. Диаметр моей сковороды - дно 22 см.
Выкладываем картофельную массу на сковороду и равномерно распределяем её по всему диаметру сковороды. Накрываем сковороду крышкой и на маленьком огне готовим в течение 15 минут.
Вы увидите что пирог уже хорошо "схватился" и его можно очень просто перевернуть. Это можно сделать используя тарелку или большую крышку. А я решила перевернуть на другую сковороду. Её я предварительно нагрела и смазала растительным маслом.Накрываем эту сковороду крышкой и готовим еще 10 минут на маленьком огне.
И посмотрите какой красивый румяный пирог у нас получился.
Перекладываем его на блюдо, и пока он горячий, зовём всех к столу. Этот картофельный пирог по вкусу очень похож на драники. Мне он нравится как в горячем, так и в холодном виде.
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