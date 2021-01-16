Вместо драников готовлю этот бесподобный пирог на сковороде за считанные минуты

Сырой картофель трём на крупной тёрке.

Добавляем сюда же, в чашу сыр, тёртый на крупной тёрке.

Вбиваем яйца и перемешиваем.

Теперь солим, перчим по вкусу, и я добавляю немного сушеного чеснока для вкуса.

Как видите, после добавления соли, выделилось много сока.

Поэтому я добавляю ещё совсем немного манной крупы. В этом пироге, на мой взгляд, манная крупа лучше чем мука.

Перемешиваем всё и даем постоять минут 5, чтобы манка немного набухла.

На сковороду с хорошим антипригарным покрытием наливаем совсем немного растительного масла и нагреваем. Диаметр моей сковороды - дно 22 см.

Выкладываем картофельную массу на сковороду и равномерно распределяем её по всему диаметру сковороды. Накрываем сковороду крышкой и на маленьком огне готовим в течение 15 минут.

Вы увидите что пирог уже хорошо "схватился" и его можно очень просто перевернуть. Это можно сделать используя тарелку или большую крышку. А я решила перевернуть на другую сковороду. Её я предварительно нагрела и смазала растительным маслом.

Накрываем эту сковороду крышкой и готовим еще 10 минут на маленьком огне.

И посмотрите какой красивый румяный пирог у нас получился.

Перекладываем его на блюдо, и пока он горячий, зовём всех к столу. Этот картофельный пирог по вкусу очень похож на драники. Мне он нравится как в горячем, так и в холодном виде.