Вкусный лимонад без варки

Ингредиенты
апельсин 1 шт.
лимон 1 шт.
сахар (150 гр. )
минеральная вода 2 л.
лёд
мята по желанию
Рецепт приготовления
1 лимон и 1 апельсин нарезаем на небольшие кусочки и убираем косточки.
Отправляем в морозилку примерно на час, для того, чтобы убрать горечь у цитрусовых.
Затем достаем фрукты, даем им немного оттаять и измельчаем с помощью блендера.
Примерно 150 гр сахара необходимо растворить в теплой воде.
В кастрюле к измельченным цитрусовым добавляем растворенный сахар и 2 л минеральной воды.
Все перешиваем.
В кувшин добавляем кубики льда и листья мяты.
Процеживаем готовый лимонад и наслаждаемся.
Утолите жажду!
Свежие комментарии