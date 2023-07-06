Вкусный лимонад без варки

апельсин 1 шт.

лимон 1 шт.

сахар (150 гр. )

минеральная вода 2 л.

лёд

мята по желанию

1 лимон и 1 апельсин нарезаем на небольшие кусочки и убираем косточки.

Отправляем в морозилку примерно на час, для того, чтобы убрать горечь у цитрусовых.

Затем достаем фрукты, даем им немного оттаять и измельчаем с помощью блендера.

Примерно 150 гр сахара необходимо растворить в теплой воде.

В кастрюле к измельченным цитрусовым добавляем растворенный сахар и 2 л минеральной воды.

Все перешиваем.

В кувшин добавляем кубики льда и листья мяты.

Процеживаем готовый лимонад и наслаждаемся.

Утолите жажду!