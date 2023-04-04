Пышный кулич: секреты приготовления

1. Замочить изюм на 15 мин в теплой воде. После обсушить. Опара: смешать молоко с дрожжами. Добавить 250 гр муки от общего количества. Перемешать и оставить на 20-30 минут в теплом месте.

2. Отделить желтки от белков. К белкам добавить соль и взбить до крепкой пены. К желткам добавить ванильный сахар, сахар, куркуму и мускатный орех. Взбить минут 5. Добавить цедру апельсина и перемешать. К подошедшей опаре добавить сначала желтки, перемешать. Затем мягкое масло, перемешать. Белки и снова перемешать. Частями добавляю муку и замешиваю тесто. Месить тесто 20 минут руками. Комбайном 10 минут. Оставить подходить на 1 час в теплом месте. Тесто должно удвоиться в размере. Может уйти больше времени.

3. После обмять и ввести сухофрукты. Хорошо всё перемешать. Снова отправить подходить тесто до увеличения объема вдвое. Тем временем подготовить формы. После распределить по формам ( формирую шарики ). Формы заполняем на 1/3 часть. Оставить при комнатной температуре на 30 минут. После включить духовку на 100 гр и поставить куличи на 10 минут. Потом поднять температуру др 180 и готовить до готовности. Приблизительно 20 минут. Проверяем на сухую палочку.

4. Глазурь: Сахарную пудру и кукурузный крахмал высыпать в сотейник. Добавить воду и перемешать венчиком до однородности. Поставить на средний огонь и довести до кипения. После убавить огонь до маленького и постоянно помешивая готовить 30 сек. После перелить в другую посуду и взбивать до погустения и побеления. Украсить по вкусу.

Кушатьб подано!