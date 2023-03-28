Готовим постный борщ с шампиньонами

Овощи очистить. Лук мелко нарезать. Свеклу и морковь натереть на крупной терке.

Картофель очистить и нарезать небольшими брусочками.

Поставить кастрюлю с водой на огонь.

Обжаривать лук и морковь в сковороде с разогретым растительным маслом(1,5 ст.л. растительного масла оставить для обжарки шампиньонов) до золотистого цвета. Добавить свеклу, томить до мягкости свеклы.

В кипящую воду добавить квашеную капусту , картофель, варить 10 минут. Затем добавить свеклу с луком и морковью, лимонный сок и варить до готовности. За 5 минут до готовности добавить лавровый лист и перец горошек.

Пока варится суп, подготовить шампиньоны. Для этого грибы вымыть, обсушить, нарезать ломтиками. Обжарить ломтики шампиньонов в разогретой сковороде на растительном масле до золотистого цвета.

Перед подачей в суп добавить зелень. Разлить по порционным тарелкам, сверху добавить ломтики обжаренных шампиньонов. Подавать суп с тостами из черного хлеба с чесноком. Вкусно!

Кушать подано!