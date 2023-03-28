Четыре вкуса

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Готовим постный борщ с шампиньонами

Фото к рецепту: Постный борщ с шампиньонами

Ингредиенты

  • свекла-1 шт.
  • морковь-1 шт.
  • лук репчатый-1 т.
  • капуста квашеная-100 г.
  • шампиньоны-5-6 шт.
  • вода-2 л.
  • картофель-4 шт.
  • соль-
  • растительное масло-50 мл
  • зелень-
  • лавровый лист-1 шт.
  • черный перец-4 горошины
  • сок лимона-2 ст.л.

Рецепт приготовления

Овощи очистить. Лук мелко нарезать. Свеклу и морковь натереть на крупной терке.

Картофель очистить и нарезать небольшими брусочками.

Поставить кастрюлю с водой на огонь.

Обжаривать лук и морковь в сковороде с разогретым растительным маслом(1,5 ст.л. растительного масла оставить для обжарки шампиньонов) до золотистого цвета. Добавить свеклу, томить до мягкости свеклы.

В кипящую воду добавить квашеную капусту , картофель, варить 10 минут. Затем добавить свеклу с луком и морковью, лимонный сок и варить до готовности. За 5 минут до готовности добавить лавровый лист и перец горошек.

Пока варится суп, подготовить шампиньоны. Для этого грибы вымыть, обсушить, нарезать ломтиками. Обжарить ломтики шампиньонов в разогретой сковороде на растительном масле до золотистого цвета.

Перед подачей в суп добавить зелень. Разлить по порционным тарелкам, сверху добавить ломтики обжаренных шампиньонов. Подавать суп с тостами из черного хлеба с чесноком. Вкусно!

Кушать подано!

Фото рецепта

Постный борщ с шампиньонами: шаг 1Постный борщ с шампиньонами: шаг 2Постный борщ с шампиньонами: шаг 3Постный борщ с шампиньонами: шаг 4Постный борщ с шампиньонами: шаг 5Постный борщ с шампиньонами: шаг 6Постный борщ с шампиньонами: шаг 7Постный борщ с шампиньонами: шаг 8Постный борщ с шампиньонами: шаг 9
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