Готовим постный борщ с шампиньонами

Ингредиенты
- свекла-1 шт.
- морковь-1 шт.
- лук репчатый-1 т.
- капуста квашеная-100 г.
- шампиньоны-5-6 шт.
- вода-2 л.
- картофель-4 шт.
- соль-
- растительное масло-50 мл
- зелень-
- лавровый лист-1 шт.
- черный перец-4 горошины
- сок лимона-2 ст.л.
Рецепт приготовления
Овощи очистить. Лук мелко нарезать. Свеклу и морковь натереть на крупной терке.
Картофель очистить и нарезать небольшими брусочками.
Поставить кастрюлю с водой на огонь.
Обжаривать лук и морковь в сковороде с разогретым растительным маслом(1,5 ст.л. растительного масла оставить для обжарки шампиньонов) до золотистого цвета. Добавить свеклу, томить до мягкости свеклы.
В кипящую воду добавить квашеную капусту , картофель, варить 10 минут. Затем добавить свеклу с луком и морковью, лимонный сок и варить до готовности. За 5 минут до готовности добавить лавровый лист и перец горошек.
Пока варится суп, подготовить шампиньоны. Для этого грибы вымыть, обсушить, нарезать ломтиками. Обжарить ломтики шампиньонов в разогретой сковороде на растительном масле до золотистого цвета.
Перед подачей в суп добавить зелень. Разлить по порционным тарелкам, сверху добавить ломтики обжаренных шампиньонов. Подавать суп с тостами из черного хлеба с чесноком. Вкусно!
Кушать подано!
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