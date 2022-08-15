Рецепт вкусных маринованных огурчиков

Ингредиенты

на банку 1 литр:

огурцы - примерно 500 гр.

перец черный горошком - 10 горошин

зерна горчицы - 1/2 ч.л.

лук - 1 шт.

перец острый

лавровый лист - 2 шт.

листья вишни (смородины) - 2 шт.

лист хрена - 1 шт.

соцветия укропа (сухие) - 1 шт.

чеснок - 1 зубчик.

уксусная эссенция 70 % - 1 ч.л. (или 8 ч.л. уксуса 9%) - добавлять в банку перед заливкой маринадом

маринад (на 1 литр воды):

соль - 1 ст.л.

сахар 2 ст.л.

Рецепт приготовления

Для консервации необходимо брать молодые, твердые огурчики.

Выбирать сорта огурца, которые хорошо подходят для консервирования, иначе, закрытые огурцы могут получиться мягкими или разлезшимися.

Огурцы нужно вымыть и замочить минимум на 2-3 часа в холодной воде (лучше на 4-5 часов).

Листья хрена, лаврушки и вишни промыть.

Лук нарезать кольцами.

Чеснок очистить, и зубчики нарезать на 2-3 части.

Банки и крышки простерилизовать.

На дно каждой простерилизованной банки выкладываем соцветие укропа, лист хрена, лавровый лист, листья вишни (или смородины), специи (семена горчицы и черный перец горошком), пару колечек острого перца, пару колечек лука (примерно 1/3 луковицы) и по зубчику чеснока.

У огурцов отрезаем кончики и укладываем их плотно в банку (при использовании трех литровой банки - после заполнения на половину добавить еще лук и зубчик чеснока).

Заливаем банки с огурцами кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 15 минут (огурцы по этому рецепту не стерилизуют, их заливают дважды кипятком, а третий раз – рассолом).

Сливаем воду с банок в кастрюлю и отправляем на огонь.

После закипания опять заливаем огурцы, накрываем крышкой и оставляем на 15 минут.

Сливаем воду в кастрюлю, добавляем соль и сахар и доводим до кипения.

В банку с огурцами добавляем уксусную эссенцию.

Разливаем кипящий маринад по банкам.

Закручиваем банку.

Банки закатываем, переворачиваем вверх дном (желательно их укутать), а когда остынут – убираем на хранение в погреб или темное прохладное место.

Кушать подано!