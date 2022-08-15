Рецепт вкусных маринованных огурчиков

Ингредиенты
на банку 1 литр:
огурцы - примерно 500 гр.
перец черный горошком - 10 горошин
зерна горчицы - 1/2 ч.л.
лук - 1 шт.
перец острый
лавровый лист - 2 шт.
листья вишни (смородины) - 2 шт.
лист хрена - 1 шт.
соцветия укропа (сухие) - 1 шт.
чеснок - 1 зубчик.
уксусная эссенция 70 % - 1 ч.л. (или 8 ч.л. уксуса 9%) - добавлять в банку перед заливкой маринадом
маринад (на 1 литр воды):
соль - 1 ст.л.
сахар 2 ст.л.
Рецепт приготовления
Для консервации необходимо брать молодые, твердые огурчики.
Выбирать сорта огурца, которые хорошо подходят для консервирования, иначе, закрытые огурцы могут получиться мягкими или разлезшимися.
Огурцы нужно вымыть и замочить минимум на 2-3 часа в холодной воде (лучше на 4-5 часов).
Листья хрена, лаврушки и вишни промыть.
Лук нарезать кольцами.
Чеснок очистить, и зубчики нарезать на 2-3 части.
Банки и крышки простерилизовать.
На дно каждой простерилизованной банки выкладываем соцветие укропа, лист хрена, лавровый лист, листья вишни (или смородины), специи (семена горчицы и черный перец горошком), пару колечек острого перца, пару колечек лука (примерно 1/3 луковицы) и по зубчику чеснока.
У огурцов отрезаем кончики и укладываем их плотно в банку (при использовании трех литровой банки - после заполнения на половину добавить еще лук и зубчик чеснока).
Заливаем банки с огурцами кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 15 минут (огурцы по этому рецепту не стерилизуют, их заливают дважды кипятком, а третий раз – рассолом).
Сливаем воду с банок в кастрюлю и отправляем на огонь.
После закипания опять заливаем огурцы, накрываем крышкой и оставляем на 15 минут.
Сливаем воду в кастрюлю, добавляем соль и сахар и доводим до кипения.
В банку с огурцами добавляем уксусную эссенцию.
Разливаем кипящий маринад по банкам.
Закручиваем банку.
Банки закатываем, переворачиваем вверх дном (желательно их укутать), а когда остынут – убираем на хранение в погреб или темное прохладное место.
Кушать подано!
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