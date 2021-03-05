Четыре вкуса

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Бутерброды с авокадо и фисташковой крошкой

Фото к рецепту: Бутерброды с авокадо и фисташковой крошкой

Ингредиенты 

батон (багет, белый хлеб и др.) - 3 ломтика 
авокадо - 1 шт. 
чеснок - 1 зубчик 
фисташка - 1 ст. 
кунжут - 1 ч. 
кориандр - 1 ч. 
оливковое масло 
крупная соль 
свежемолотый черный перец 
руккола 
лимонный сок 

Пошаговый рецепт приготовления 

Подсушите ломтики батона на сковороде или под решеткой в ​​духовке. 

Комбинируйте фисташки, семена кунжута и кориандр, чтобы получить ароматную начинку на бутербродах. Замесите их до крошки. 

Авокадо нарезать тонкими ломтиками и сбрызнуть лимонным соком. 

Осталось только собрать бутерброды. 

Ломтик батона натереть на терке с чесноком. 

Сверху выложите ломтики авокадо. Обильно посыпать ароматной фисташковой крошкой.
 
Сбрызнуть оливковым маслом, добавить несколько кристаллов крупной соли, посыпать свежемолотым перцем. 

Украсить листьями рукколы. 

Очень вкусно! 

 

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