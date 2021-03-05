Бутерброды с авокадо и фисташковой крошкой

Ингредиенты

батон (багет, белый хлеб и др.) - 3 ломтика

авокадо - 1 шт.

чеснок - 1 зубчик

фисташка - 1 ст.

кунжут - 1 ч.

кориандр - 1 ч.

оливковое масло

крупная соль

свежемолотый черный перец

руккола

лимонный сок

Пошаговый рецепт приготовления

Подсушите ломтики батона на сковороде или под решеткой в ​​духовке.

Комбинируйте фисташки, семена кунжута и кориандр, чтобы получить ароматную начинку на бутербродах. Замесите их до крошки.

Авокадо нарезать тонкими ломтиками и сбрызнуть лимонным соком.

Осталось только собрать бутерброды.

Ломтик батона натереть на терке с чесноком.

Сверху выложите ломтики авокадо. Обильно посыпать ароматной фисташковой крошкой.



Сбрызнуть оливковым маслом, добавить несколько кристаллов крупной соли, посыпать свежемолотым перцем.

Украсить листьями рукколы.

Очень вкусно!