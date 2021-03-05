Бутерброды с авокадо и фисташковой крошкой

Ингредиенты
батон (багет, белый хлеб и др.) - 3 ломтика
авокадо - 1 шт.
чеснок - 1 зубчик
фисташка - 1 ст.
кунжут - 1 ч.
кориандр - 1 ч.
оливковое масло
крупная соль
свежемолотый черный перец
руккола
лимонный сок
Пошаговый рецепт приготовления
Подсушите ломтики батона на сковороде или под решеткой в духовке.
Комбинируйте фисташки, семена кунжута и кориандр, чтобы получить ароматную начинку на бутербродах. Замесите их до крошки.
Авокадо нарезать тонкими ломтиками и сбрызнуть лимонным соком.
Осталось только собрать бутерброды.
Ломтик батона натереть на терке с чесноком.
Сверху выложите ломтики авокадо. Обильно посыпать ароматной фисташковой крошкой.
Сбрызнуть оливковым маслом, добавить несколько кристаллов крупной соли, посыпать свежемолотым перцем.
Украсить листьями рукколы.
Очень вкусно!
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