Салат с курицей и фасолью

Ингредиенты

200-250 гр. Вареная куриная грудка

150 гр. Бобы (одна банка)

7 листьев пекинской

3 огурцы (у меня было 4 маленького)

3 вареных яйца

2 ст. майонез

соль

перец

Пошаговый рецепт приготовления



Куриная грудка надо отварить в соленой воде, с лавровым листом и черным перцем (в горошек)

Курице даем остыть и нарезаем на кубики 1*1 см. Перекладываем в салатник.

Яйца отвариваем вкрутую, остужаем, чистим.

Нарезать на кубики 1 * 1 см. И добавьте в курицу.

Свежие огурцы также нарезать на кубики.

Пекинскую капусту моем и с листов нужно срезать только зеленую часть, а белую (твердую) часть использовать для салата не нужно.

Пекинскую капусту нарезаем (не тонко).

Фасоль можете отварить сами, я использовала консервированную. Открываем банку, сливаем жидкость и фасоль добавляем в салатник.

Все ингредиенты соединяем, соль по вкусу, добавьте майонез и смесь.

Сверху можно украсить зеленью.

Готов сочный и сытный салат.