Четыре вкуса

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Салат с курицей и фасолью

Фото к рецепту: Салат с курицей и фасолью

Ингредиенты 

200-250 гр. Вареная куриная грудка 
150 гр. Бобы (одна банка) 
7 листьев пекинской
3 огурцы (у меня было 4 маленького) 
3 вареных яйца 
2 ст. майонез 
соль 
перец 

Пошаговый рецепт приготовления
 
Куриная грудка надо отварить в соленой воде, с лавровым листом и черным перцем (в горошек) 
Курице даем остыть и нарезаем на кубики 1*1 см. Перекладываем в салатник.

Яйца отвариваем вкрутую, остужаем, чистим.

Нарезать на кубики 1 * 1 см. И добавьте в курицу. 
Свежие огурцы также нарезать на кубики. 
Пекинскую капусту моем и с листов нужно срезать только зеленую часть, а белую (твердую) часть использовать для салата не нужно.
Пекинскую капусту нарезаем (не тонко). 
Фасоль можете отварить сами, я использовала консервированную. Открываем банку, сливаем жидкость и фасоль добавляем в салатник.
Все ингредиенты соединяем, соль по вкусу, добавьте майонез и смесь. 

Сверху можно украсить зеленью. 
Готов сочный и сытный салат. 

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