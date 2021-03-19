Салат с курицей и фасолью

Ингредиенты
200-250 гр. Вареная куриная грудка
150 гр. Бобы (одна банка)
7 листьев пекинской
3 огурцы (у меня было 4 маленького)
3 вареных яйца
2 ст. майонез
соль
перец
Пошаговый рецепт приготовления
Куриная грудка надо отварить в соленой воде, с лавровым листом и черным перцем (в горошек)
Курице даем остыть и нарезаем на кубики 1*1 см. Перекладываем в салатник.
Яйца отвариваем вкрутую, остужаем, чистим.
Нарезать на кубики 1 * 1 см. И добавьте в курицу.
Свежие огурцы также нарезать на кубики.
Пекинскую капусту моем и с листов нужно срезать только зеленую часть, а белую (твердую) часть использовать для салата не нужно.
Пекинскую капусту нарезаем (не тонко).
Фасоль можете отварить сами, я использовала консервированную. Открываем банку, сливаем жидкость и фасоль добавляем в салатник.
Все ингредиенты соединяем, соль по вкусу, добавьте майонез и смесь.
Сверху можно украсить зеленью.
Готов сочный и сытный салат.
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