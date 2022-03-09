Вкусные булочки со сметанным кремом

Ингредиенты
тесто:
мука 600 гр.
масло сл.120 гр.
сахар 100 гр.
молоко 250 мл.
дрожжи 11 гр.
яйцо 2 шт.
ваниль
соль
начинка:
мак 140 гр.
корица 1 ч.л.
сахар 200 гр.
соус:
сметана 150 гр.
сахарная пудра 80 гр.
Рецепт приготовления
Замешиваем тесто обычным способом.
Сначала все жидкие ингредиенты с дрожжами.
Затем добавляем просеянную муку в два этапа.
Накрываем и даем подняться 2 часа.
Мак залить водой и дать набухнуть.
Затем смешиваем его с сахаром и корицей.
Раскатать тесто в пласт и нанести начинку скатать рулетом.
Разрезать на булочки и выложить на противень.
Дать подняться еще 30 минут и выпекать при 160 градусов 45-50 минут.
Остывшие булочки смазать соусом из сметаны и сахарной пудры.
Свежие комментарии