Вкусные булочки со сметанным кремом

тесто:

мука 600 гр.

масло сл.120 гр.

сахар 100 гр.

молоко 250 мл.

дрожжи 11 гр.

яйцо 2 шт.

ваниль

соль

начинка:

мак 140 гр.

корица 1 ч.л.

сахар 200 гр.

соус:

сметана 150 гр.

сахарная пудра 80 гр.

Рецепт приготовления

Замешиваем тесто обычным способом.

Сначала все жидкие ингредиенты с дрожжами.

Затем добавляем просеянную муку в два этапа.

Накрываем и даем подняться 2 часа.

Мак залить водой и дать набухнуть.

Затем смешиваем его с сахаром и корицей.

Раскатать тесто в пласт и нанести начинку скатать рулетом.

Разрезать на булочки и выложить на противень.

Дать подняться еще 30 минут и выпекать при 160 градусов 45-50 минут.

Остывшие булочки смазать соусом из сметаны и сахарной пудры.