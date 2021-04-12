Оладьи из кабачков в духовке

Пошаговый рецепт приготовления

Кабачки помойте и натрите на крупной тёрке. Посолите и оставьте минут на 10, чтобы пустили сок. Затем хорошо отожмите. Сыр натрите на крупной тёрке, добавьте сметану, яйца, чеснок, зелень, разрыхлитель, соль и перец по вкусу. Перемешайте. Добавьте кабачок и муку. Всё хорошо перемешайте и ложкой выложите тесто на застеленный пергаментом противень. Сверху посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 200°С духовке, 15-17 минут до образования золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или чесночным соусом...