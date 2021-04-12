Оладьи из кабачков в духовке

Ингредиенты
- кабачок – 380 гр.
- сметана 15% – 130 г
- сыр – 200 г
- яйца (с1)– 3 шт.
- мука – 100 гр. (может потребоваться чуть больше, если кабачок очень сочный)
- разрыхлитель теста - 4 г
- чеснок – 1-2 зубчика
- соль и перец
- кунжут
Пошаговый рецепт приготовления
Кабачки помойте и натрите на крупной тёрке. Посолите и оставьте минут на 10, чтобы пустили сок. Затем хорошо отожмите. Сыр натрите на крупной тёрке, добавьте сметану, яйца, чеснок, зелень, разрыхлитель, соль и перец по вкусу. Перемешайте. Добавьте кабачок и муку. Всё хорошо перемешайте и ложкой выложите тесто на застеленный пергаментом противень. Сверху посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 200°С духовке, 15-17 минут до образования золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или чесночным соусом...
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