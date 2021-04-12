Четыре вкуса

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Оладьи из кабачков в духовке

Фото к рецепту: Оладьи из кабачков в духовке

Ингредиенты

  • кабачок – 380 гр.
  • сметана 15% – 130 г
  • сыр – 200 г
  • яйца (с1)– 3 шт.
  • мука – 100 гр. (может потребоваться чуть больше, если кабачок очень сочный)
  • разрыхлитель теста - 4 г
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • соль и перец
  • кунжут

Пошаговый рецепт приготовления

Кабачки помойте и натрите на крупной тёрке. Посолите и оставьте минут на 10, чтобы пустили сок. Затем хорошо отожмите. Сыр натрите на крупной тёрке, добавьте сметану, яйца, чеснок, зелень, разрыхлитель, соль и перец по вкусу. Перемешайте. Добавьте кабачок и муку. Всё хорошо перемешайте и ложкой выложите тесто на застеленный пергаментом противень. Сверху посыпьте кунжутом. Выпекайте в разогретой до 200°С духовке, 15-17 минут до образования золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной или чесночным соусом...

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