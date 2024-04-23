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Четыре вкуса

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Вкусный кокосовый торт без выпекания

Фото к рецепту: Кокосовый торт без выпечки

Ингредиенты

молоко - 1 л.

манная крупа - 180 г

сахар - 150 г

кокосовая стружка - 50 г

печенье шоколадное - 200 г

Рецепт приготовления

В кастрюлю насыпаю манную крупу, сахар, кокосовую стружку, вливаю молоко, перемешиваю.

Варю на среднем огне, постоянно помешивая, когда масса станет густой, варю еще 1 минуту и убираю с огня.

Беру силиконовую форму, перед использованием наливаю в нее воду, затем сливаю.

В форму кладу смесь, пока она еще жидкая и не остывшая, равномерно распределяю ее по форме.

В горячую заварную массу вставляю печенье, торту даю остыть при комнатной температуре, а затем ставлю в холодильник на 3-4 часа.

Торт достаю с холодильника, форму с тортом переворачиваю на блюдо и нарезаю на порционные куски.

Примечание:

Для этого торта лучше брать чугунную форму или форму с углеродистой стали, тогда форма торта будет лучше выглядеть и его удобнее будет доставать из формы.

Кушать подано!

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