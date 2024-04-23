Вкусный кокосовый торт без выпекания

Ингредиенты
молоко - 1 л.
манная крупа - 180 г
сахар - 150 г
кокосовая стружка - 50 г
печенье шоколадное - 200 г
Рецепт приготовления
В кастрюлю насыпаю манную крупу, сахар, кокосовую стружку, вливаю молоко, перемешиваю.
Варю на среднем огне, постоянно помешивая, когда масса станет густой, варю еще 1 минуту и убираю с огня.
Беру силиконовую форму, перед использованием наливаю в нее воду, затем сливаю.
В форму кладу смесь, пока она еще жидкая и не остывшая, равномерно распределяю ее по форме.
В горячую заварную массу вставляю печенье, торту даю остыть при комнатной температуре, а затем ставлю в холодильник на 3-4 часа.
Торт достаю с холодильника, форму с тортом переворачиваю на блюдо и нарезаю на порционные куски.
Примечание:
Для этого торта лучше брать чугунную форму или форму с углеродистой стали, тогда форма торта будет лучше выглядеть и его удобнее будет доставать из формы.
Кушать подано!
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