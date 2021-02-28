Четыре вкуса

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Рыба по-гречески

Фото к рецепту: Рыба по-гречески

Ингредиенты 

камбала - 350 гр. 
помидоры - 1-2 шт. 
сыр - 80 гр. 
чеснок - 2 зубчика 
йогурт - 150 гр. (можно смешивать с майонезом 1 к 1) 
панировочные сухари - 3-4 ст. 
Итальянские травы - 1 ч. 
соль 
перец 
растительное масло 
петрушка 

Пошаговый рецепт 

1. Рыбную кишку вымыть и нарезать дольками. Посолить, поперчить и приправить ароматными травами. 

2. Натереть сыр. Помидоры нарезать небольшими кубиками. Пропустить чеснок через пресс. Я добавил чили. Чтобы блюдо не получилось слишком водянистым, берите помидоры с плотной мякотью. Добавить йогурт и все перемешать. Солить по вкусу. 

3. Форму смазать растительным маслом, выложить кусочки рыбы. Сверху выкладываем сырно-томатную массу. Сверху посыпать панировочными сухарями, чтобы получилась хрустящая корочка. Отправляем в духовку на 30-40 минут при температуре 200 градусов. 

4. При подаче посыпать зеленью. Вкусная греческая рыба готова! 

 

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