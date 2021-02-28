Рыба по-гречески

Ингредиенты

камбала - 350 гр.

помидоры - 1-2 шт.

сыр - 80 гр.

чеснок - 2 зубчика

йогурт - 150 гр. (можно смешивать с майонезом 1 к 1)

панировочные сухари - 3-4 ст.

Итальянские травы - 1 ч.

соль

перец

растительное масло

петрушка

Пошаговый рецепт

1. Рыбную кишку вымыть и нарезать дольками. Посолить, поперчить и приправить ароматными травами.

2. Натереть сыр. Помидоры нарезать небольшими кубиками. Пропустить чеснок через пресс. Я добавил чили. Чтобы блюдо не получилось слишком водянистым, берите помидоры с плотной мякотью. Добавить йогурт и все перемешать. Солить по вкусу.

3. Форму смазать растительным маслом, выложить кусочки рыбы. Сверху выкладываем сырно-томатную массу. Сверху посыпать панировочными сухарями, чтобы получилась хрустящая корочка. Отправляем в духовку на 30-40 минут при температуре 200 градусов.

4. При подаче посыпать зеленью. Вкусная греческая рыба готова!