Ужин из капусты

Рецепт приготовления

Сначала сварите рис.

Пока он готовится, нашинкуйте как можно мельче капусту.

Положите специи, лук, фарш,, мождно использовать куриный со свининой.

Перемешайте.

Далее положите яйца, панировочные сухари, снова все перемешайте.

Далее положите все слоями и сверху залейте заливкой.

Уберите в духовку на 40 минут при 200 гр.

После этого посыпьте сверху сыром и отправьте в духовку еще на 5 минут.