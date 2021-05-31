Четыре вкуса

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Ужин из капусты

Ингредиенты

  • рис - 1 ст.
  • капуста - 300 гр.
  • фарш - 300 гр.
  • яйца - 2 шт.
  • панировочные сухари - 50 гр.
  • лук репчатый - 1 шт.
  • заливка
  • паста томатная - 2 ст.л.
  • сметана - 2 ст.л.
  • сыр - 150 гр.

Рецепт приготовления

Сначала сварите рис.

Пока он готовится, нашинкуйте как можно мельче капусту.

Положите специи, лук, фарш,, мождно использовать куриный со свининой.

Перемешайте.

Далее положите яйца, панировочные сухари, снова все перемешайте.

Далее положите все слоями и сверху залейте заливкой.

Уберите в духовку на 40 минут при 200 гр.

После этого посыпьте сверху сыром и отправьте в духовку еще на 5 минут.

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