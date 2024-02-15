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Четыре вкуса

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Готовим шоколадные творожные сырки

Фото к рецепту: Творожные сырки в шоколаде

Ингредиенты

творог - 400 г

шоколад - 150 г

ванильный сахар - 8 г

сахарная пудра 2 ст.л

сливочное масло - 50 г

варенье ягоды или джем

Рецепт приготовления

Берём шоколад 150 г, чёрный или молочный, нарезаем кусочками и топим в микроволновой печи.

Можно растопить также на водяной бане.

Силиконовые формочки при помощи кисточки смазываем шоколадом.

Я использовала формочки для выпечки кексов.

Смазывайте обильно чтобы в дальнейшем меньше было пробелов.

У нас останется небольшое количество шоколада, в дальнейшем он нам понадобится.

Подготовленные формочки на 15 минут отправляем в морозильную камеру.

Теперь начинка:творог 400 г соединяем со сливочным маслом 50 г, добавляем ванильный сахар 8 г и две столовые ложки сахарной пудры перебиваем блендером.

Вынимаем формочки из морозильной камеры.

Теперь наполняем формочки творожной начинкой.

Ровняем ложкой и делаем небольшие углубления в творожной массе.

В углубление кладём ягоды или сгущёнку (у меня ягоды из клубничного варенья) сверху закрываем творожной массой и ровняем.

Удобнее всего это делать при помощи ножа. за это время оставшийся шоколад немного загустел, также топим его в микроволновой печи.

Теперь формочки смазываем шоколадом и снова отправляем морозильную камеру на 25-30 минут.

Спустя 30 минут у нас всё хорошо застыло теперь десерт аккуратно извлекаем из формочек.

Кушать подано!

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