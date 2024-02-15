Готовим шоколадные творожные сырки

Ингредиенты
творог - 400 г
шоколад - 150 г
ванильный сахар - 8 г
сахарная пудра 2 ст.л
сливочное масло - 50 г
варенье ягоды или джем
Рецепт приготовления
Берём шоколад 150 г, чёрный или молочный, нарезаем кусочками и топим в микроволновой печи.
Можно растопить также на водяной бане.
Силиконовые формочки при помощи кисточки смазываем шоколадом.
Я использовала формочки для выпечки кексов.
Смазывайте обильно чтобы в дальнейшем меньше было пробелов.
У нас останется небольшое количество шоколада, в дальнейшем он нам понадобится.
Подготовленные формочки на 15 минут отправляем в морозильную камеру.
Теперь начинка:творог 400 г соединяем со сливочным маслом 50 г, добавляем ванильный сахар 8 г и две столовые ложки сахарной пудры перебиваем блендером.
Вынимаем формочки из морозильной камеры.
Теперь наполняем формочки творожной начинкой.
Ровняем ложкой и делаем небольшие углубления в творожной массе.
В углубление кладём ягоды или сгущёнку (у меня ягоды из клубничного варенья) сверху закрываем творожной массой и ровняем.
Удобнее всего это делать при помощи ножа. за это время оставшийся шоколад немного загустел, также топим его в микроволновой печи.
Теперь формочки смазываем шоколадом и снова отправляем морозильную камеру на 25-30 минут.
Спустя 30 минут у нас всё хорошо застыло теперь десерт аккуратно извлекаем из формочек.
Кушать подано!
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