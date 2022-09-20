Готовим домашние колбаски для гриля из курицы и свинины

Рецепт приготовления

Для фарша потребуется 1 кг куриного филе, я использую филе бедра и 1 кг свинины, лучше окорок. Отправляем их в мясорубку и превращаем в фарш.

Также на крупные куски нарезаем 1 головку лука. И 150 гр свиного несолёного сала. И как вы уже поняли, точно также как и другие ингредиенты перекручиваем их в мясорубке. Во многих рецептах я видел, что сало рекомендуют измельчать ножом и добавлять к фаршу, но мне нравится его перекрутить, тогда готовые колбаски будут максимально однородными. Пропускаем в фарш 6 зубчиков чеснока через пресс для чеснока.

Далее займёмся смесью специй. Для этого в ступку помещаем 2 ч.л. черного перца горошком, 2 ч.л кориандра, 2 ч.л. сладкой паприки и 30 гр соли. При помощи пестика измельчаем специи.

Пересыпаем их в миску с фаршем. Туда же добавляем 200 мл воды. Перемешиваем фарш, он должен стать однородным и приобрести красноватый оттенок из-за паприки.

Свиные кишки промываем от соли и набиваем их фаршем. В самом начале поместите немного фарша в кишку, затем удалите лишний воздух и завяжите её на узел.

Набиваем кишку фаршем, старайтесь не набивать её слишком плотно, чтобы при обжаривании она не лопнула. Для удобства я набиваю примерно по 50 см, затем стягиваю около 10 см кишки без фарша и отрезаю её. Выгоняю остатки воздуха и завязываю кишку с обратной стороны. Затем перекручиваем получившуюся колбаску в двух местах и повторяем процедуру набивания свиной кишки, пока у вас не закончится весь фарш.

Из 2 кг фарша у меня получилось 17 вот таких аккуратных домашних колбасок для гриля.

Обжаривать колбаски я буду на газовом гриле, на непрямом жаре. Для этого разогреваем гриль до 150 градусов. Выкладываем колбаски в область непрямого жара и оставляем их готовиться на 20 минут.

Когда указанное время пройдёт, колбаски будут полностью готовы внутри. Теперь их можно разделить для удобства обжаривания и переложить в область прямого жара, чтобы подрумянить их. Обжариваем колбаски по 2 минуты на среднем жаре несколько раз перевернув. И подаём их к столу.

Кушать подано!