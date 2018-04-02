Четыре вкуса

307 501 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Огуречный веррин с лососем

Огуречный веррин с лососем

Ингредиенты:

  • Огурцы — 3
  • Креветки — 200 г
  • Сливочный сыр — 150 г
  • Копченый лосось — 150 г
  • Половина лимона

Инструкция

  1. Огуречный веррин с лососемОгурцы очищаем от кожуры и нарезаем мелкими кубиками.
  2. Огуречный веррин с лососемЛосося мелко нарезаем. С креветок сливамем жидкость. Если используете свежие креветки, то отварите их в кипящей подсоленной воде 5 минут. Сыр немного разминаем ложкой до получения пасты. Лимон нарезаем кружками, зелень мелко измельчаем. Раскладываем в стаканчики ингредиенты таким образом: 1 слой – огурцы 2 слой – лосось 3 слой – сливочный сыр 4 слой – креветки Украшаем дольками лимона и зеленью. До подачи держите веррины в холодильнике.
Ссылка на первоисточник
Холодные закускиРыбные блюда
Обсудить

Картина дня

наверх