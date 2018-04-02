Огуречный веррин с лососем
Ингредиенты:
- Огурцы — 3
- Креветки — 200 г
- Сливочный сыр — 150 г
- Копченый лосось — 150 г
- Половина лимона
Инструкция
- Огурцы очищаем от кожуры и нарезаем мелкими кубиками.
- Лосося мелко нарезаем. С креветок сливамем жидкость. Если используете свежие креветки, то отварите их в кипящей подсоленной воде 5 минут. Сыр немного разминаем ложкой до получения пасты. Лимон нарезаем кружками, зелень мелко измельчаем. Раскладываем в стаканчики ингредиенты таким образом: 1 слой – огурцы 2 слой – лосось 3 слой – сливочный сыр 4 слой – креветки Украшаем дольками лимона и зеленью. До подачи держите веррины в холодильнике.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии