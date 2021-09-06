Вкусные чипсы из куриной грудки

Рецепт приготовления

Куриную грудку нарежьте тонкими слайсами, толщиной, примерно, 2-3 мм.

Для удобства нарезания советуем подморозить грудку в морозилке.

Приготовьте маринад из указанных специй.

Соль положитее по вкусу, иногда солёности соевого соуса не хватает.

Пластинки куриного мяса положите в маринад и уберите в холодильник на 10-15 часов (на ночь).

На следующий день промокните грудку от маринада на бумажном полотенце.

Разложите на формах сушилки.

Сушите от 7 до 10 часов при температуре 40-50 градусов.

Время зависит от толщины кусочков, от влажности, от параметров вашей сушилки.

Готовые чипсы - сухие и эластичные, но не влажные, не хрупкие и не ломкие.