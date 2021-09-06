Вкусные чипсы из куриной грудки

Ингредиенты
- куриная грудка - 500 гр.
- соевый соус - 6 ст.л.
- горчица зерновая(среднеострая) - 1-2 ст.л.
- растительное масло - 3 ст.л.
- сухой чеснок - 1 ч.л.
- паприка - 1 ч.л.
- сухой розмарин - 0,5 ч.л.
- итальянские травы - 1 ч.л.
- перец
Рецепт приготовления
Куриную грудку нарежьте тонкими слайсами, толщиной, примерно, 2-3 мм.
Для удобства нарезания советуем подморозить грудку в морозилке.
Приготовьте маринад из указанных специй.
Соль положитее по вкусу, иногда солёности соевого соуса не хватает.
Пластинки куриного мяса положите в маринад и уберите в холодильник на 10-15 часов (на ночь).
На следующий день промокните грудку от маринада на бумажном полотенце.
Разложите на формах сушилки.
Сушите от 7 до 10 часов при температуре 40-50 градусов.
Время зависит от толщины кусочков, от влажности, от параметров вашей сушилки.
Готовые чипсы - сухие и эластичные, но не влажные, не хрупкие и не ломкие.
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