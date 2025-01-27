Рецепт вкусного гуляша из говядины в казане

Начинаю приготовление гуляша я обычно с подготовки мяса. Берём говядину, у меня мякоть бедра и нарезаем её на некрупные кубики примерным размером 2 на 2 см.

Говядину, для приготовления я рекомендую использовать молодую.

Следующим шагом переходим к луку. По количеству я использую по

одной луковица среднего размера на 500гр мяса. Говядины у меня 2 кг,

следовательно, луковиц я взял 4 шт.

Ставим казан на очаг и разводим огонь. Заливаем в казан растительное масло и разогреваем его. В разогретом масле обжариваем нарезанную говядину до золотистой корочки на сильном огне. Я делаю это порциями по 500 гр.

Когда всё мясо будет обжарено, извлекаем его из казана. В казан

добавляем немного растительного масла и обжариваем в нём лук. Делаем это также

на сильном огне.

Когда лук подзолотится, снижаем огонь до среднего, возвращаем в казан мясо. Добавляем соль, свежемолотый перец и 4 ст.л. муки. Обжариваем содержимое казана помешивая в течении 2-3 минут.

Добавляем томатную пасту из расчета 100 гр на 1 кг мяса. В нашем случае, учитывая, что говядины у меня 2 кг, томатной пасты добавляем 200гр. Хорошо всё перемешиваем и заливаем горячей водой, чтобы она полностью покрывала мясо. Добавляем лавровый лист и тушим гуляш под закрытой крышкой.

За время приготовления содержимое казана надо будет несколько раз перемешать. При необходимости, если гуляш будет получаться густым, можно добавить ещё немного воды. Через 1.5 часа мой гуляш из говядины по классическому рецепту с подливкой будет готов и можно приступать к сервировке блюда.

На тарелку выкладываем картофельное пюре. На него сверху помещаем гуляш с подливкой. При желании можно украсить гуляш нарезанным зелёным луком, либо любой другой зеленью.

Кушать подано!