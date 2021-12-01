Готовим узбекский плов по- фергански

Ингредиенты
говядина - 600 гр.
рис девзира - 600 гр.
морковь - 600 гр.
айва - 1 шт.
масло подсолнечное
рафинированное - 150-200 мл.
лук репчатый - 3 средние головки
чеснок - 3 головки
перец чили - 2 шт.
барбарис - 1 ст.л.
перец черный
соль
Рецепт приготовления
Мясо нарезаем небольшими кусками.
Рис хорошо промываем и заливаем горячей водой 60- 70 градусов на 2- 2,5 ч.ч., периодически меняя воду при остывании.
Морковь режем соломкой или брусочками.
В разогретый казан наливаем подсолнечное рафинированное масло.
Масло должно шипеть при опускании мяса.
Жарим мясо до образования золотистой корочки.
Вынимаем мясо и опускаем лук репчатый, нарезанный полукольцами.
Лук также жарим до золотистого цвета.
К луку добавляем мясо и обжариваем еще минут 5.
Вслед отправляем в казан барбарис, чеснок , перец Чили и айву.
Опускаем морковь, накрываем крышкой.
Убавляем огонь и тушим 10 мин.
Перемешиваем и оставляем казан на огне, пока морковь не станет мягкой.
Добавляем горячую воду, солим, перчим.
Надо чуть пересолить зирвак, лишнюю соль впитает рис.
Я обошелся без Зиры, т.к. в моей семье ее не очень жалуют.
На слабом огне 50 мин. готовим основу плова- зирвак.
Вынимаем из казана айву, чеснок и перец Чили.
Всыпаем рис и наливаем горячую воду,
чтобы она покрывала рис на пару пальцев.
Рис не перемешиваем, а просто разравниваем.
Минут через 10 собираем рис горкой, накрываем посудой и крышкой.
На слабом огне доводим плов до готовности.
Кушать подано!
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