Готовим узбекский плов по- фергански

говядина - 600 гр.

рис девзира - 600 гр.

морковь - 600 гр.

айва - 1 шт.

масло подсолнечное

рафинированное - 150-200 мл.

лук репчатый - 3 средние головки

чеснок - 3 головки

перец чили - 2 шт.

барбарис - 1 ст.л.

перец черный

соль

Рецепт приготовления

Мясо нарезаем небольшими кусками.

Рис хорошо промываем и заливаем горячей водой 60- 70 градусов на 2- 2,5 ч.ч., периодически меняя воду при остывании.

Морковь режем соломкой или брусочками.

В разогретый казан наливаем подсолнечное рафинированное масло.

Масло должно шипеть при опускании мяса.

Жарим мясо до образования золотистой корочки.

Вынимаем мясо и опускаем лук репчатый, нарезанный полукольцами.

Лук также жарим до золотистого цвета.

К луку добавляем мясо и обжариваем еще минут 5.

Вслед отправляем в казан барбарис, чеснок , перец Чили и айву.

Опускаем морковь, накрываем крышкой.

Убавляем огонь и тушим 10 мин.

Перемешиваем и оставляем казан на огне, пока морковь не станет мягкой.

Добавляем горячую воду, солим, перчим.

Надо чуть пересолить зирвак, лишнюю соль впитает рис.

Я обошелся без Зиры, т.к. в моей семье ее не очень жалуют.

На слабом огне 50 мин. готовим основу плова- зирвак.

Вынимаем из казана айву, чеснок и перец Чили.

Всыпаем рис и наливаем горячую воду,

чтобы она покрывала рис на пару пальцев.

Рис не перемешиваем, а просто разравниваем.

Минут через 10 собираем рис горкой, накрываем посудой и крышкой.

На слабом огне доводим плов до готовности.

Кушать подано!