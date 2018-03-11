Четыре вкуса

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Слоеные вертушки с медом, анисом и лимонной цедрой

Когда воскресным утром вы просыпаетесь с мыслью:"Чего бы приготовить такого вкусного к кофе или к чаю!?", - проще всего приготовить именно этот вариант. Всего-то нужно, чтобы в холодильнике лежало готовое слоеное тесто, а в шкафчике со специями был анис. Ну а мед и лимоны у вас наверняка есть всегда.

Слоеные вертушки с медом, анисом и лимонной цедрой

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 15-30 г семян аниса
  • цедра 2 небольших лимонов
  • 500 г бездрожжевого слоеного теста
  • 210 г гречишного меда
  • 60-80 г сливочного масла
  • крупнокристаллический коричневый сахар

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Семена аниса насыпьте на разогретую сухую сковородку, на небольшом огне поджарьте семена 1 мин. Высыпьте горячий нис в ступку и слегка растолките.

Шаг 2

Цедру измельчите, добавьте в ступку и разотрите все вместе.

Шаг 3

Разложите перед собой листы теста, слегка раскатайте в одну сторону в ширину, часто наколите вилкой. Слегка подогрейте мед и равномерно смажьте листы теста. Посыпьте смесью аниса с цедрой.

Шаг 4

Сверните листы в длинные плотные рулеты. Разрежьте каждый рулет на 10-12 кружков одинаковой толщины. Выложите на выстланные пергаментом противне на расстоянии 3 см друг от друга. Поставьте в холодильник на 30 мин.

Шаг 5

Растопите масло и смажьте вертушки маслом при помощи кулинарной кисточки.

Присыпьте каждую несколькими кристалликами сахара. Выпекайте в разогретой до 200 °С духовке до золотистого света, 20-25 мин.

КСТАТИ

Если используете не анис, а бадьян, у вертушек будет более пряный и чуть менее сладкий аромат. Вам потребуется 2-2,5 звездочки.

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