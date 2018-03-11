Слоеные вертушки с медом, анисом и лимонной цедрой

Когда воскресным утром вы просыпаетесь с мыслью:"Чего бы приготовить такого вкусного к кофе или к чаю!?", - проще всего приготовить именно этот вариант. Всего-то нужно, чтобы в холодильнике лежало готовое слоеное тесто, а в шкафчике со специями был анис. Ну а мед и лимоны у вас наверняка есть всегда.