Слоеные вертушки с медом, анисом и лимонной цедрой

Когда воскресным утром вы просыпаетесь с мыслью:"Чего бы приготовить такого вкусного к кофе или к чаю!?", - проще всего приготовить именно этот вариант. Всего-то нужно, чтобы в холодильнике лежало готовое слоеное тесто, а в шкафчике со специями был анис. Ну а мед и лимоны у вас наверняка есть всегда.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 15-30 г семян аниса
- цедра 2 небольших лимонов
- 500 г бездрожжевого слоеного теста
- 210 г гречишного меда
- 60-80 г сливочного масла
- крупнокристаллический коричневый сахар
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Семена аниса насыпьте на разогретую сухую сковородку, на небольшом огне поджарьте семена 1 мин. Высыпьте горячий нис в ступку и слегка растолките.
Шаг 2
Цедру измельчите, добавьте в ступку и разотрите все вместе.
Шаг 3
Разложите перед собой листы теста, слегка раскатайте в одну сторону в ширину, часто наколите вилкой. Слегка подогрейте мед и равномерно смажьте листы теста. Посыпьте смесью аниса с цедрой.
Шаг 4
Сверните листы в длинные плотные рулеты. Разрежьте каждый рулет на 10-12 кружков одинаковой толщины. Выложите на выстланные пергаментом противне на расстоянии 3 см друг от друга. Поставьте в холодильник на 30 мин.
Шаг 5
Растопите масло и смажьте вертушки маслом при помощи кулинарной кисточки.Присыпьте каждую несколькими кристалликами сахара. Выпекайте в разогретой до 200 °С духовке до золотистого света, 20-25 мин.
КСТАТИ
Если используете не анис, а бадьян, у вертушек будет более пряный и чуть менее сладкий аромат. Вам потребуется 2-2,5 звездочки.
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