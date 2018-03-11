Оригинальные котлеты из индейки с семенами льна – вкусное и полезное блюдо для обеда или ужина.

Чтобы приготовить такие котлеты ты можешь использовать готовый фарш из индейки или приготовить его сама, перекрутив то же количество филе индейки через мясорубку. Количество семян льна можно корректировать, а кроме перца ты можешь дополнить рецепт различными пряностями по своему вкусу.

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