Оригинальные котлеты из индейки с семенами льна – вкусное и полезное блюдо для обеда или ужина.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 700 г фарша из индейки
- 1 крупная луковица
- 1 морковь
- 1 яйцо
- 1 ст. л. сметаны
- 3 ст. л. панировочных сухарей
- 2 ст. л. семян льна
- соль и перец по вкусу
- растительное масло для жарки
Чтобы приготовить такие котлеты ты можешь использовать готовый фарш из индейки или приготовить его сама, перекрутив то же количество филе индейки через мясорубку. Количество семян льна можно корректировать, а кроме перца ты можешь дополнить рецепт различными пряностями по своему вкусу.
Как приготовить
- В большую миску натри на крупной терке лук и на мелкой терке морковь. Выложи фарш и добавь сухари, яйцо, сметану, семена льна и соль и перец по вкусу. Вымеси фарш до однородности и оставь на 20 минут.
- Разогрей сковороду с растительным маслом. Смачивая руки холодной водой формируй из фарша одинаковые котлеты и обжаривай их до уверенной румяной корочки с двух сторон на среднем огне.
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