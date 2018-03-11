Сливочный суп с фрикадельками

Ингредиенты:

Картофель- 3-4 шт

300 гр мясного фарша

Репчатый лук — 1 шт

Морковь — 1 шт

Сливки — 1 стакан

Растительное масло для жарки

Зелень

Соль, черный перец — по вкусу

Рецепт приготовления сливочного супа с фрикадельками:

Сперва необходимо картофель очистить, вымыть и мелко порезать. Затем налить примерно полтора-два литра воды и поставить картофель вариться. Лук и морковь почистить. Лук мелко нарезать. Поставить сковороду, налить немного растительного масла и положить пассероваться лук. Морковь натереть на мелкой терке. Когда лук начнет подрумяниваться, добавить морковь и продолжить пассеровать.

Фарш довольно пластичный и обычно не разваливается. В фарш можно добавить одно яйцо, чтобы фрикадельки не разваливались в супе. Лук с морковью поджарились — положить их в суп (картофель к тому времени уже будет готов). Когда суп закипит — закинуть вариться фрикадельки. Варить их минут 5-10, пока они не всплыли. В самом конце, минут за 5 до окончания, добавить сливки, посолить и поперчить. Дождаться, пока суп закипит. Суп подавать с мелконарезанной зеленью.

Приятного аппетита!