Четыре вкуса

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Сливочный суп с фрикадельками

Сливочный суп с фрикадельками

Ингредиенты:

  • Картофель- 3-4 шт
  • 300 гр мясного фарша
  • Репчатый лук — 1 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Сливки — 1 стакан
  • Растительное масло для жарки
  • Зелень
  • Соль, черный перец — по вкусу

Рецепт приготовления сливочного супа с фрикадельками:
Сперва необходимо картофель очистить, вымыть и мелко порезать. Затем налить примерно полтора-два литра воды и поставить картофель вариться. Лук и морковь почистить. Лук мелко нарезать. Поставить сковороду, налить немного растительного масла и положить пассероваться лук. Морковь натереть на мелкой терке. Когда лук начнет подрумяниваться, добавить морковь и продолжить пассеровать.

Фарш довольно пластичный и обычно не разваливается. В фарш можно добавить одно яйцо, чтобы фрикадельки не разваливались в супе. Лук с морковью поджарились — положить их в суп (картофель к тому времени уже будет готов). Когда суп закипит — закинуть вариться фрикадельки. Варить их минут 5-10, пока они не всплыли. В самом конце, минут за 5 до окончания, добавить сливки, посолить и поперчить. Дождаться, пока суп закипит. Суп подавать с мелконарезанной зеленью.

Приятного аппетита!

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