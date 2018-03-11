Морковь — настоящий подарок, особенно холодной и сырой весной, когда наш организм более всего страдает от нехватки витаминов и солнышка. Салат из моркови с яйцом и чесноком – это полезное и яркое блюдо для повседневного меню. Этот салатик довольно прост, но имеет интересный пикантный вкус. Для его приготовления выбирайте сочную и яркую морковь.
Вкусный и красивый салат непременно украсит ваш обед. Этот овощ, оказавшись на вашей тарелке, не только насытит организм необходимыми веществами, но и подарит радостное настроение своим внешним видом.
Ингредиенты:
- Морковь — 4 штук
- Яйца вареные — 6 штук
- Чеснок — 1-2 зубчика
- Сметана — 2 ст. ложек
- Соль — 1-2 щепоток (по вкусу)
Приготовление
- Очищаем морковку и натираем на средней терке.
- Яйца, сваренные вкрутую натираем так же на средней терке. Выкладываем все в салатник.
- Добавляем измельченный чеснок.
- Заправляем салат сметаной, солим по вкусу. Все перемешиваем.
Худейте вкусно! Приятного аппетита!
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