Морковь — настоящий подарок, особенно холодной и сырой весной, когда наш организм более всего страдает от нехватки витаминов и солнышка. Салат из моркови с яйцом и чесноком – это полезное и яркое блюдо для повседневного меню. Этот салатик довольно прост, но имеет интересный пикантный вкус. Для его приготовления выбирайте сочную и яркую морковь.

Вкусный и красивый салат непременно украсит ваш обед. Этот овощ, оказавшись на вашей тарелке, не только насытит организм необходимыми веществами, но и подарит радостное настроение своим внешним видом.

Ингредиенты:

Морковь — 4 штук

Яйца вареные — 6 штук

Чеснок — 1-2 зубчика

Сметана — 2 ст. ложек

Соль — 1-2 щепоток (по вкусу)

Приготовление

Очищаем морковку и натираем на средней терке. Яйца, сваренные вкрутую натираем так же на средней терке. Выкладываем все в салатник. Добавляем измельченный чеснок. Заправляем салат сметаной, солим по вкусу. Все перемешиваем.

Худейте вкусно! Приятного аппетита!