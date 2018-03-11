Четыре вкуса

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Салат из моркови с яйцом и чесноком

Морковь — настоящий подарок, особенно холодной и сырой весной, когда наш организм более всего страдает от нехватки витаминов и солнышка. Салат из моркови с яйцом и чесноком – это полезное и яркое блюдо для повседневного меню. Этот салатик довольно прост, но имеет интересный пикантный вкус. Для его приготовления выбирайте сочную и яркую морковь.

Салат из моркови с яйцом и чесноком

Вкусный и красивый салат непременно украсит ваш обед. Этот овощ, оказавшись на вашей тарелке, не только насытит организм необходимыми веществами, но и подарит радостное настроение своим внешним видом.

Ингредиенты:

  • Морковь — 4 штук
  • Яйца вареные — 6 штук
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Сметана — 2 ст. ложек
  • Соль — 1-2 щепоток (по вкусу)

Приготовление

  1. Очищаем морковку и натираем на средней терке.
  2. Яйца, сваренные вкрутую натираем так же на средней терке. Выкладываем все в салатник.
  3. Добавляем измельченный чеснок.
  4. Заправляем салат сметаной, солим по вкусу. Все перемешиваем.

Худейте вкусно! Приятного аппетита!

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