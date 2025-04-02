Кусочки индейки в картофеле

Ингредиенты
- грудка индейки (или курица) — 500 г
- картофель (очищенный 900 г) — 970 г
- лук репчатый (120 г) — 1 шт
- чеснок — 2 зуб.
- яйцо куриное — 3 шт.
- соевый соус — 2-3 ст.л.
- сухари панировочные — 8 ст.л.
- масло растительное — 100 мл
- приправа — 2 ч.л.
- специи
- зелень (у меня перья зеленого чеснока - для украшения блюда) — 1 пуч.
фото рецепта
1. Основные продукты для приготовления.
2. Овощи очищаем.
3. Лук и чеснок нарезаем мелким кубиком,...
4. .. и обжариваем на разогретом растительном масле, минуты 3.
5. Картофель трем на крупной терке. Промывать тертый картофель водой или нет по желанию.
6. Немного подмороженное филе грудки, вначале разрезаем на 4 части.
7. Затем каждую часть, разрезаем продольно на 2 части, слегка прижимая ладонью. Нож держим параллельно разделочному столу. По толщине каждая часть ~ 1см.
8. А затем каждую часть делим на 2 части. Получилось 16 кусочков филе. Посыпаем филе индейки с двух сторон приправой. Состав моей сушеной приправы: соль, перец, лук, чеснок, петрушка, укроп... (или берем приправу для курицы).
9. К картофелю добавляем: соевый соус 2-3 ст. л., масло растительное 3 ст. л., 1 ч. л. приправы...
10. .... жареный лук с чесноком...
11. ... и панировочные сухари 8 ст. л., перемешиваем. Накрываем миску и оставляем на 20 минут для пропитки сухарей.
12. Взбиваем 3 яйца с маленькой щепоткой соли.
13. И выливаем в миску к овощам, хорошо перемешиваем.
14. На разогретой сковороде, немного смазанной растительным маслом пробуем поджарить блинчик. Если жидкое тесто, добавьте сухари.
15. На разогретую большую сковороду выкладываем картофельное тесто по 2 ст. л. на каждую лепешку. И кладем по кусочку мяса.
16. Закрываем мясо картофельным тестом по 2 ст. л. на кусочек. Можно прикрыть неплотно крышкой.
17. Жарим на небольшом огне, по 5-8 минут с каждой стороны или до готовности.
18. Получаются вот такие румяные, сочные кусочки индейки в картофельной шубке. Подаем блюдо с пряным соусом.
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