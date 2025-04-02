Кусочки индейки в картофеле

1. Основные продукты для приготовления.

2. Овощи очищаем.

3. Лук и чеснок нарезаем мелким кубиком,...

4. .. и обжариваем на разогретом растительном масле, минуты 3.

5. Картофель трем на крупной терке. Промывать тертый картофель водой или нет по желанию.

6. Немного подмороженное филе грудки, вначале разрезаем на 4 части.

7. Затем каждую часть, разрезаем продольно на 2 части, слегка прижимая ладонью. Нож держим параллельно разделочному столу. По толщине каждая часть ~ 1см.

8. А затем каждую часть делим на 2 части. Получилось 16 кусочков филе. Посыпаем филе индейки с двух сторон приправой. Состав моей сушеной приправы: соль, перец, лук, чеснок, петрушка, укроп... (или берем приправу для курицы).

9. К картофелю добавляем: соевый соус 2-3 ст. л., масло растительное 3 ст. л., 1 ч. л. приправы...

10. .... жареный лук с чесноком...

11. ... и панировочные сухари 8 ст. л., перемешиваем. Накрываем миску и оставляем на 20 минут для пропитки сухарей.

12. Взбиваем 3 яйца с маленькой щепоткой соли.

13. И выливаем в миску к овощам, хорошо перемешиваем.

14. На разогретой сковороде, немного смазанной растительным маслом пробуем поджарить блинчик. Если жидкое тесто, добавьте сухари.

15. На разогретую большую сковороду выкладываем картофельное тесто по 2 ст. л. на каждую лепешку. И кладем по кусочку мяса.

16. Закрываем мясо картофельным тестом по 2 ст. л. на кусочек. Можно прикрыть неплотно крышкой.

17. Жарим на небольшом огне, по 5-8 минут с каждой стороны или до готовности.