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Четыре вкуса

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Кусочки индейки в картофеле

Фото к рецепту: Филе индейки в картофельной шубке

Ингредиенты

  • грудка индейки (или курица) — 500 г
  • картофель (очищенный 900 г) — 970 г
  • лук репчатый (120 г) — 1 шт
  • чеснок — 2 зуб.
  • яйцо куриное — 3 шт.
  • соевый соус — 2-3 ст.л.
  • сухари панировочные — 8 ст.л.
  • масло растительное — 100 мл
  • приправа — 2 ч.л.
  • специи
  • зелень (у меня перья зеленого чеснока - для украшения блюда) — 1 пуч.

фото рецепта

Филе индейки в картофельной шубке: шаг 1
1. Основные продукты для приготовления.
Филе индейки в картофельной шубке: шаг 2
2. Овощи очищаем.
Филе индейки в картофельной шубке: шаг 3
3. Лук и чеснок нарезаем мелким кубиком,...
Филе индейки в картофельной шубке: шаг 4
4. .. и обжариваем на разогретом растительном масле, минуты 3.
Филе индейки в картофельной шубке: шаг 5
5. Картофель трем на крупной терке. Промывать тертый картофель водой или нет по желанию.
Филе индейки в картофельной шубке: шаг 6
6. Немного подмороженное филе грудки, вначале разрезаем на 4 части.
Филе индейки в картофельной шубке: шаг 7
7. Затем каждую часть, разрезаем продольно на 2 части, слегка прижимая ладонью. Нож держим параллельно разделочному столу. По толщине каждая часть ~ 1см.
Филе индейки в картофельной шубке: шаг 8
8. А затем каждую часть делим на 2 части. Получилось 16 кусочков филе. Посыпаем филе индейки с двух сторон приправой. Состав моей сушеной приправы: соль, перец, лук, чеснок, петрушка, укроп... (или берем приправу для курицы).
Филе индейки в картофельной шубке: шаг 9
9. К картофелю добавляем: соевый соус 2-3 ст. л., масло растительное 3 ст. л., 1 ч. л. приправы...
Филе индейки в картофельной шубке: шаг 10
10. .... жареный лук с чесноком...
Филе индейки в картофельной шубке: шаг 11
11. ... и панировочные сухари 8 ст. л., перемешиваем. Накрываем миску и оставляем на 20 минут для пропитки сухарей.
Филе индейки в картофельной шубке: шаг 12
12. Взбиваем 3 яйца с маленькой щепоткой соли.
Филе индейки в картофельной шубке: шаг 13
13. И выливаем в миску к овощам, хорошо перемешиваем.
Филе индейки в картофельной шубке: шаг 14
14. На разогретой сковороде, немного смазанной растительным маслом пробуем поджарить блинчик. Если жидкое тесто, добавьте сухари.
Филе индейки в картофельной шубке: шаг 15
15. На разогретую большую сковороду выкладываем картофельное тесто по 2 ст. л. на каждую лепешку. И кладем по кусочку мяса.
Филе индейки в картофельной шубке: шаг 16
16. Закрываем мясо картофельным тестом по 2 ст. л. на кусочек. Можно прикрыть неплотно крышкой.
Филе индейки в картофельной шубке: шаг 17
17. Жарим на небольшом огне, по 5-8 минут с каждой стороны или до готовности.
Филе индейки в картофельной шубке: шаг 18
18. Получаются вот такие румяные, сочные кусочки индейки в картофельной шубке. Подаем блюдо с пряным соусом.
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