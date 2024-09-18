Вкусный мясной рулет с картофельным гарниром

мясной рулет:

фарш – 1 кг

панировочные сухари – 180 г

сыр – 150 гр

молоко – 200-250 мл

яйца – 3 шт.

репчатый лук – 200-250 г

вино (вода) – 50-60 мл

зеленый лук – 10-20 г

петрушка (кинза) – 10-20 г

мускатный орех – 0,5 ч.л.

кориандр – 0,5 ч.л.

черный перец – 0,5 ч.л.

чеснок – 1 ч.л.

соль

томатная глазурь:

кетчуп (или томатный соус) – 70-80 г

сахар – 1 ч.

л.

бальзамический уксус – 1 ч.л.

оливковое масло – 1 ст.л.

ароматный картофель:

картофель – 1 кг

сыр – 50-60 г

укроп (петрушка/кинза) – 10-20 г

чеснок – 1 ч.л.

черный перец – 0,5 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

горчица (дижонская) – 1 ст.л.

оливковое масло – 3-4 ст.л.

соль

Этапы приготовления мясных рулетов:

1. Подготовить ингредиенты:

Панировочные сухари залить молоком и перемешать – оставить набухать

Сыр натереть на мелкой терке

Зеленый лук и петрушку мелко нарезать

В миску с панировочными сухарями добавить сыр, зеленый лук, петрушку, фарш, яйца и специи (мускатный орех, перец, чеснок, кориандр, соль) – тщательно перемешать

Репчатый лук нарезать четверть кольцами – выложить в форму для запекания (размер 29 на 19 см) и разровнять по дну

Мясную основу рулетов разделить на 2-3 примерно одинаковые части

Из каждой части мясной основы сформировать заготовку продолговатой формы

Получившиеся заготовки выложить в форму для запекания поверх лука

Влить в форму с мясными заготовками вино

Запекать рулеты в духовке: 40 минут при температуре 180 градусов

Приготовить томатную глазурь: смешать все ингредиенты до однородности

Достать рулеты из духовки и смазать их поверхность томатной глазурью

Запекать рулеты в духовке: 20-30 минут при температуре 180 градусов

Этапы приготовления ароматного картофеля:

Картофель выложить в кастрюлю, залить водой и добавить соль

Довести воду в кастрюле до кипения, а затем варить картофель 10-15 минут

Слить с картофеля воду

Каждую картофелину разрезать пополам и оставить, чтобы картошка немного остыла

Приготовить сырную пасту:

Сыр натереть на мелкой терке

Укроп мелко нарезать

Смешать все ингредиенты

Добавить сырную пасту к половинкам картофеля – перемешать

Выложить половинки картофеля разрезом вниз на противень, застеленный пергаментной бумагой

Запекать картофель в духовке: 15-20 минут при температуре 180 градусов

Примечание: лук, оставшийся после приготовления мясных рулетов, можно использовать в качестве соуса к рулетам