Вкусный мясной рулет с картофельным гарниром

Ингредиенты
мясной рулет:
фарш – 1 кг
панировочные сухари – 180 г
сыр – 150 гр
молоко – 200-250 мл
яйца – 3 шт.
репчатый лук – 200-250 г
вино (вода) – 50-60 мл
зеленый лук – 10-20 г
петрушка (кинза) – 10-20 г
мускатный орех – 0,5 ч.л.
кориандр – 0,5 ч.л.
черный перец – 0,5 ч.л.
чеснок – 1 ч.л.
соль
томатная глазурь:
кетчуп (или томатный соус) – 70-80 г
сахар – 1 ч.
бальзамический уксус – 1 ч.л.
оливковое масло – 1 ст.л.
ароматный картофель:
картофель – 1 кг
сыр – 50-60 г
укроп (петрушка/кинза) – 10-20 г
чеснок – 1 ч.л.
черный перец – 0,5 ч.л.
паприка – 1 ч.л.
горчица (дижонская) – 1 ст.л.
оливковое масло – 3-4 ст.л.
соль
Рецепт приготовления
Этапы приготовления мясных рулетов:
1. Подготовить ингредиенты:
Панировочные сухари залить молоком и перемешать – оставить набухать
Сыр натереть на мелкой терке
Зеленый лук и петрушку мелко нарезать
В миску с панировочными сухарями добавить сыр, зеленый лук, петрушку, фарш, яйца и специи (мускатный орех, перец, чеснок, кориандр, соль) – тщательно перемешать
Репчатый лук нарезать четверть кольцами – выложить в форму для запекания (размер 29 на 19 см) и разровнять по дну
Мясную основу рулетов разделить на 2-3 примерно одинаковые части
Из каждой части мясной основы сформировать заготовку продолговатой формы
Получившиеся заготовки выложить в форму для запекания поверх лука
Влить в форму с мясными заготовками вино
Запекать рулеты в духовке: 40 минут при температуре 180 градусов
Приготовить томатную глазурь: смешать все ингредиенты до однородности
Достать рулеты из духовки и смазать их поверхность томатной глазурью
Запекать рулеты в духовке: 20-30 минут при температуре 180 градусов
Этапы приготовления ароматного картофеля:
Картофель выложить в кастрюлю, залить водой и добавить соль
Довести воду в кастрюле до кипения, а затем варить картофель 10-15 минут
Слить с картофеля воду
Каждую картофелину разрезать пополам и оставить, чтобы картошка немного остыла
Приготовить сырную пасту:
Сыр натереть на мелкой терке
Укроп мелко нарезать
Смешать все ингредиенты
Добавить сырную пасту к половинкам картофеля – перемешать
Выложить половинки картофеля разрезом вниз на противень, застеленный пергаментной бумагой
Запекать картофель в духовке: 15-20 минут при температуре 180 градусов
Примечание: лук, оставшийся после приготовления мясных рулетов, можно использовать в качестве соуса к рулетам
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