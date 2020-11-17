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Вкуснейшие лепешки с припеком

Довольно интересные лепешки с припеком. Готовить можно с абсолютно любой начинкой. Все продукты очень доступные и есть в доме у каждого человека. Лепешки могут стать отличным блюдом к завтраку или прекрасно подойдет для перекуса. Готовятся быстро и невероятно просто.

Необходимые продукты

  • 3 куриных яйца
  • 50 миллилитров молока
  • 50 грамм колбасы
  • 30 грамм сыра
  • 1 помидор
  • пучок зеленого лука
  • 50 грамм пшеничной муки
  • соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

  1. Колбасу нарезаем кусочками, натираем на терке сыр. У помидоров удаляем плодоножку и нарезаем кубиком.
  2. В чашку вбиваем куриные яйца, добавляем сыр, колбасу, помидоры, соль и перец по вкусу. Все хорошо перемешиваем.
  3. Всыпаем муку и снова перемешиваем. Затем добавляем молоко и еще раз перемешиваем.
  4. Измельчаем зеленый лук и добавляем в тесто, перемешиваем.
  5. В сковороду наливаем растительное масло. Ложкой берем получившееся тесто и выкладываем на сковороду. Жарим лепешки с двух сторон на среднем огне до румяной корочки. Готовые лепешки перекладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. А потом подаем к столу.

Лепешки просто идеально сочетаются с различными соусами. Их можно подавать с сырным или сметанным, а также с йогуртовым.

Соусы придают лепешкам немного другой, более насыщенный вкус и делают блюдо интереснее. На нашем сайте вы можете найти рецепт любого соуса (сложного и мега простого) и разнообразить свое меню.

Вкуснейшие лепешки с припеком

Приятного аппетита!

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