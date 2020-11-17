Вкуснейшие лепешки с припеком

Довольно интересные лепешки с припеком. Готовить можно с абсолютно любой начинкой. Все продукты очень доступные и есть в доме у каждого человека. Лепешки могут стать отличным блюдом к завтраку или прекрасно подойдет для перекуса. Готовятся быстро и невероятно просто.

Необходимые продукты

3 куриных яйца

50 миллилитров молока

50 грамм колбасы

30 грамм сыра

1 помидор

пучок зеленого лука

50 грамм пшеничной муки

соль, перец по вкусу

Начинаем приготовление

Колбасу нарезаем кусочками, натираем на терке сыр. У помидоров удаляем плодоножку и нарезаем кубиком. В чашку вбиваем куриные яйца, добавляем сыр, колбасу, помидоры, соль и перец по вкусу. Все хорошо перемешиваем. Всыпаем муку и снова перемешиваем. Затем добавляем молоко и еще раз перемешиваем. Измельчаем зеленый лук и добавляем в тесто, перемешиваем. В сковороду наливаем растительное масло. Ложкой берем получившееся тесто и выкладываем на сковороду. Жарим лепешки с двух сторон на среднем огне до румяной корочки. Готовые лепешки перекладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. А потом подаем к столу.

Лепешки просто идеально сочетаются с различными соусами. Их можно подавать с сырным или сметанным, а также с йогуртовым.

Соусы придают лепешкам немного другой, более насыщенный вкус и делают блюдо интереснее. На нашем сайте вы можете найти рецепт любого соуса (сложного и мега простого) и разнообразить свое меню.

Приятного аппетита!